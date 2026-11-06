장흥 오리농장서 조류인플루엔자 검출…2만여 마리 긴급 방역

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 6일 장흥 오리농장서 H5형 AI를 확인했다
- 방역 당국은 오리 2만2000마리 처분과 역학조사에 착수했다
- 반경 10㎞ 농장 검사와 24시간 일시이동중지 조치를 시행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[장흥=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 장흥의 육용오리 농장에서 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출돼 방역 당국이 확산 차단을 위한 긴급 방역에 나섰다.
6일 전남광주통합특별시에 따르면 지난 5일 장흥의 육용오리 사육 농장에서 H5형 AI 항원이 확인됐다.
해당 농장은 오리 약 2만 2000마리를 사육하고 있으며 고병원성 여부는 정밀검사가 진행 중이다. 최종 결과는 1~3일 내 나올 전망이다.
방역 당국은 초동 대응팀을 현장에 투입해 농장 출입을 통제하고 가축 처분과 역학조사를 진행하고 있다.
해당 농장과 같은 계열사의 오리 사육 농장, 축산시설, 축산차량 등에는 5일 오후 11시부터 6일 오후 11시까지 24시간 일시이동중지 명령이 내려졌다. 반경 10㎞ 내 가금농장에 대한 방역 관리와 정밀검사도 추진된다.
방역 당국은 농가에 차량과 인력의 출입을 통제하고 매일 소독하는 등 방역수칙을 철저히 지켜달라고 당부했다. 폐사 증가나 산란율 저하뿐 아니라 사료 섭취량 감소 등 의심 증상이 나타나면 즉시 신고해야 한다고 강조했다.
앞서 지난 3일 경기 연천군 산란계 농장에서 올겨울 들어 첫 고병원성 AI가 확진되면서 전국 가금농장에 대한 방역 관리가 강화된 상태다.
ej7648@newspim.com