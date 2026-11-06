네이버, 멤버십 신규 가입자에 올리브영 1만원 할인 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- 네이버가 6일 11월 신규 가입자에게 올리브영 1만원 쿠폰을 선착순 제공했다
- 쿠폰은 올리브영 온·오프라인에서 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있다
- 기존 회원은 7일까지 네이버페이 결제 시 포인트 4000원을 적립받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 회원에 Npay 적립 혜택도
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 네이버가 11월 한 달간 네이버플러스 멤버십 신규 가입자를 대상으로 올리브영 1만원 할인 쿠폰을 선착순 제공한다.
네이버는 이달 이벤트 페이지를 통해 네이버플러스 멤버십에 생애 최초로 가입한 이용자에게 올리브영 1만원 할인 쿠폰을 지급한다고 밝혔다.
쿠폰은 전국 올리브영 매장과 온라인몰에서 2만원 이상 구매할 때 사용할 수 있다. 과거 패밀리 멤버십 이용 이력이 있는 고객도 혜택을 받을 수 있다.
신규 가입자는 기존 가입 혜택인 네이버플러스 스토어 4900원 할인 쿠폰도 함께 받을 수 있다.
기존 멤버십 이용자를 위한 결제 혜택도 제공한다. 오는 7일까지 올리브영 온라인몰에서 네이버페이(Npay)로 4만원 이상 결제하면 Npay 포인트 4000원을 적립받을 수 있다.
네이버플러스 멤버십은 월 4900원, 연간 이용권 기준 월 3900원의 구독료로 쇼핑·예약 결제 시 Npay 포인트를 최대 5% 적립해 주는 서비스다.
가입자는 넷플릭스, 스포티파이, 마이크로소프트(MS) PC 게임패스, 네이버웹툰·시리즈 쿠키 가운데 매월 한 가지 디지털 콘텐츠 혜택을 선택할 수 있다. 이 밖에 마이박스(MYBOX) 80GB와 편의점, 영화관, 주유소 등에서 이용할 수 있는 제휴 혜택도 제공한다.
정한나 네이버 멤버십 리더는 "올리브영과의 협업을 통해 젊은층과의 접점을 넓히고, 멤버십 가입 직후부터 혜택을 체감할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 다양한 파트너와 협업해 일상에서 이용할 수 있는 혜택을 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com