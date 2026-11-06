李, 동티모르 대통령과 정상회담…외교·지식재산·교육 협력 확대

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수교 24년만 첫 양자 공식 방한

가을무·옥광밤 한우 갈비찜 오찬

동티모르 에르메라 커피로 환대

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 6일 공식방한한 조제 하무스 오르타 동티모르 대통령과 정상회담을 갖고 양국 간 실질 협력 확대 방안을 논의한다.

동티모르 정상이 양자 공식 방문으로 한국을 찾은 것은 2002년 양국 수교 이래 처음이다.

이재명 대통령이 3일 청와대에서 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령과 정상회담을 하고 있다. 2026.11.03 [사진=청와대]

김성완 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 "양 정상은 청와대에서 정상회담 등 공식 일정을 함께하며 격의 없는 소통으로 정상 간 신뢰를 다질 계획"이라고 밝혔다.

양 정상은 외교·안보, 지식재산, 기후변화, 교육, 인적 교류 등 여러 분야에서 실질 협력을 넓히는 방안을 논의한다. 지역 정세와 주요 국제 현안도 폭넓게 다룰 예정이다.

김 대변인은 "양국은 수교 이전에도 한국의 상록수부대 파견과 인도적 지원 등 평화와 민주주의 가치를 바탕으로 인연을 이어온 특별한 사이"라고 설명했다.

이어 "오르타 대통령은 '빛의 혁명'으로 보여준 한국 국민의 민주주의 수호 노력을 높이 평가해 왔고, 국제 무대에서도 우리나라와 긴밀히 공조하고 있다"고 덧붙였다.

김 대변인은 "내년 수교 25주년을 앞둔 오르타 대통령의 이번 방한은 양국이 오랜 기간 쌓아온 신뢰와 우정을 바탕으로 실질 협력을 한층 확대·심화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 강조했다. 또 "우리나라가 글로벌 책임 강국으로서 동티모르의 지속가능한 발전과 역내 평화·번영에 기여하는 폭을 넓힐 기회가 될 것"이라고 말했다.

한국-동티모르 정상 오찬 확대회담 메뉴. [사진=청와대]

◆가을무·옥광밤 한우 갈비찜…동티모르 국기 색 담은 '삼색 밀쌈'

청와대는 양국 정상 간 격의 없는 소통과 상호 이해 증진에 초점을 맞춰 소인수 회담과 오찬 확대회담을 기획했다.

오찬 메뉴는 한국의 제철 식재료로 차리되 오르타 대통령의 선호와 동티모르 식문화를 반영한 한식으로 구성했다. 메인 요리는 오르타 대통령의 기호를 고려해 제철 가을무와 공주 옥광밤을 곁들인 한우 갈비찜이다.

전채로는 소고기와 대게, 신선한 채소를 흰색·붉은색·노란색 밀전병에 싼 '삼색 밀쌈 말이'를 낸다. 동티모르 국기의 색채와 환대의 뜻을 담았다는 게 청와대 설명이다. 동티모르에서 친숙한 식재료인 닭다리 살을 구워 간장 소스를 입힌 닭 채소구이와 전통 잡채도 오른다.

주식은 쌀을 주식으로 삼고 고기·생선·채소를 곁들여 먹는 양국의 공통점에 착안해 전통 한상차림으로 꾸렸다. 한우 갈비찜과 함께 동티모르에서 즐겨 먹는 녹두를 넣어 지은 옥돔 덮밥, 배추된장국을 한 상에 차린다. 반찬으로는 계란말이, 시금치나물, 더덕구이, 백김치가 나온다.

후식은 동티모르 전통 디저트 '비빙카'의 쫀득한 식감을 닮은 통귤 찹쌀떡과 한국 가을 제철 감을 넣은 청도 감 크림 브륄레다. 양국 간 연대와 우호를 기원하는 뜻을 한 접시에 담았다.

특히 오르타 대통령이 각별한 애정을 갖고 홍보해 온 동티모르산 에르메라(Ermera) 커피도 함께 낸다. 에르메라는 동티모르 고산지대에 자리한 대표 커피 산지다. 청와대는 "존중과 환대의 마음을 표현했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 동티모르 대통령을 위해 준비한 선물인 한국 자생식물 문양의 에스프레소잔 세트. [사진=청와대]

이 대통령은 오르타 대통령의 취향과 건강을 고려한 선물을 준비했다.

꽃과 식물에 깊은 관심을 가진 오르타 대통령에게는 국립수목원이 펴낸 한국 자생 희귀식물 세밀화집을 건넨다. 국문과 영문을 함께 표기한 작품집이다.

에스프레소를 즐기는 오르타 대통령의 기호를 반영해 한국 자생식물 문양을 수작업으로 새긴 에스프레소잔 세트도 선물한다. 건강을 기원하는 의미를 담아 한국 전통 건강식품인 홍삼도 함께 전달한다.

the13ook@newspim.com