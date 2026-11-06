넷마블, '가디언 테일즈' 스핀오프 로그라이트 '디그닷' 공개

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 6일 신작 로그라이트 게임명을 공개했다
- 신작은 광산 탐험과 덱 빌딩을 결합한 게임이다
- 넷마블은 2027년 모바일 게임으로 출시할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블이 개발사 콩스튜디오와 함께 진행 중인 신작 로그라이트 게임 '가디언 테일즈: 디그닷'의 게임명과 키아트 이미지를 공개했다.
'가디언 테일즈: 디그닷'은 2020년 출시된 인기 RPG '가디언 테일즈'의 첫 스핀오프 작품이다. 광산을 배경으로 다양한 캐릭터 조합과 덱 빌딩을 통해 플레이할 때마다 새로운 전투를 경험할 수 있는 캐주얼 로그라이트 게임이다.
게임은 원작의 도트 그래픽 감성을 유지하면서 간편한 조작으로 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 설계됐다. 플레이어는 캐릭터를 조합해 자신만의 전투 전략을 구성하고 마을을 성장시킬 수 있다.
게임명 '디그닷(Dig Dot)'은 광산에서 땅을 파는 행위를 뜻하는 '디그(Dig)'와 도트 그래픽을 의미하는 '닷(Dot)'을 결합한 것으로 광산 탐험과 도트 감성이라는 게임의 핵심 콘셉트를 담고 있다.
넷마블은 지난해 11월 콩스튜디오와 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결했으며 이번에 정식 게임명을 확정하고 주요 특징을 공개했다. 공개된 키아트에는 게임의 이야기를 이끌어갈 주요 캐릭터들이 등장한다.
원작 '가디언 테일즈'는 2020년 출시 이후 독창적인 도트 그래픽과 탄탄한 스토리, 다채로운 퍼즐 요소로 글로벌 시장에서 인기를 얻었다. 글로벌 누적 매출 약 6000억 원, 모바일 누적 다운로드 약 4100만 건을 기록했으며 한국과 일본, 중국 등 주요 시장에서 높은 인기를 유지하고 있다.
넷마블은 '가디언 테일즈: 디그닷'을 2027년 모바일 게임으로 출시할 예정이다.
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