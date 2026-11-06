시프트업, '스텔라 블레이드' 닌텐도 스위치 2 출시

AI 핵심 요약beta
- 시프트업이 6일 ‘스텔라 블레이드’ 스위치2판을 전 세계 출시했다
- 컴플리트 에디션은 모든 콜라보와 모션 조작을 지원한다
- PS5·PC판에는 베요네타 의상 4종 무료 업데이트를 적용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 시프트업이 액션 어드벤처 게임 '스텔라 블레이드'의 닌텐도 스위치 2 버전을 6일 전 세계에 출시했다.
'스텔라 블레이드 컴플리트 에디션'은 시프트업의 닌텐도 콘솔 첫 진출 작품이다. 조이콘 2 모션 컨트롤을 지원해 전투 외 활동에서 새로운 조작감을 제공한다.
본편과 함께 '니어: 오토마타', '승리의 여신: 니케', '베요네타' 등 모든 콜라보 콘텐츠를 포함하고 있다. 닌텐도 e숍에서 무료 체험판을 다운로드할 수 있으며 게임의 배경과 전투, 주인공 캐릭터 이브를 소개하는 초반부를 미리 체험할 수 있다.
실물판은 게임 데이터 전체가 카트리지에 수록돼 별도의 다운로드 없이 플레이 가능하다.
같은 날 플레이스테이션 5와 PC 버전에도 '베요네타 콜라보레이션' 업데이트가 무료로 적용됐다. 이브의 베요네타 콜라보 의상 4종을 추가로 즐길 수 있다.
'스텔라 블레이드'는 강하 대원 이브가 인류의 적 '네이티브'를 물리치고 진실을 찾는 여정을 그린 게임이다. 플레이스테이션 5 출시 직후 60여 개국에서 사전 구매 순위 최상단을 기록했고, PC 버전 출시 후 글로벌 스팀 최고 매출 2위에 올랐다.
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