신한금융, '2026 제주국제생태포럼'서 TNFD 공시 사례 발표

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 6일 제주국제생태포럼에서 TNFD 공시 사례를 발표했다
- 신한지주와 제주은행은 자연자본과 지역 생태 보전 방안을 논의했다
- 신한금융은 자연자본을 고려한 지속가능금융 실천을 이어가겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =신한금융그룹이 '2026 제주국제생태포럼'에서 그룹의 자연 관련 재무정보 공개 협의체(TNFD) 공시 사례를 발표하고 금융권의 자연자본 대응 방안을 논의했다고 6일 밝혔다.
국내외 학자, 기업인, 정책 관계자 등 150여 명이 참석하는 이번 포럼은 5일부터 사흘간 제주 돌문화공원에서 '자연의 서사와 사회의 재구성'을 주제로 진행된다. 참석자들은 기업의 자연자본 공시와 자연의 권리, 지구법 등을 주요 의제로 논의를 이어간다.
신한금융그룹은 기후 위기와 생물다양성 소실 대응을 위한 생태 플랫폼 구축에 기여하고자 기후에너지환경부, 포스코홀딩스와 공동 후원사로 참여했다.
자연자본과 생물다양성이 기업 경영의 주요 의제로 다뤄지는 가운데, 신한금융그룹에서는 신한지주와 제주은행이 각각 '지구를 위한 ESG' 세션과 '국제협력' 세션에서 발표를 진행했다.
신한지주는 그룹의 TNFD 공시 사례를 공유하며 금융권 확산을 위한 시사점을 제시했다. 제주은행은 '금융으로 잇는 지속가능한 제주'를 주제로 지역 금융기관의 생태 보전 참여 방안을 발표했다.
포럼 첫날 개회식에는 강금실 글로벌기후환경대사를 비롯해 위성곤 제주특별자치도지사, 이희수 제주은행장 등이 참석했다.
신한금융 관계자는 "지주회사와 제주은행이 자연자본 및 지역 생태 보전을 위한 금융의 역할을 다각도로 검토했다"며 "자연자본이 주요 투자 판단 요소로 부상함에 따라 지속가능금융 실천을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com