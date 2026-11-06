배민, 기부실천가게 1만4215곳 지원…3000원 쿠폰 지급

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 6일 소상공인의 날을 맞아 할인 쿠폰을 제공했다
- 전국 기부실천가게 1만4215곳에서 14일까지 쿠폰을 사용할 수 있다
- 매일 3000원 쿠폰을 지급하고 추첨으로 250명에게 추가 혜택을 제공했다
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응원 메시지 250명에 추가 혜택
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 소상공인의 날을 맞아 전국 기부실천가게 1만4215곳에서 쓸 수 있는 할인 쿠폰을 오는 14일까지 제공한다고 6일 밝혔다.
기부실천가게는 월 매출 일부를 비정부기구(NGO) 등에 정기적으로 기부하는 외식업장이다. 우아한형제들은 협약을 맺은 NGO에서 기부 가게 정보를 받아 배민 앱의 기부실천가게 카테고리에 노출하고 있다.
고객은 행사 기간 매일 오전 10시와 오후 3시에 기부실천가게 전용 3000원 할인 쿠폰을 선착순으로 받을 수 있다.
해당 가게에서 주문할 때 요청사항에 '응원 이벤트' 문구와 사장님을 향한 응원 메시지를 남기면 추첨을 통해 250명에게 전용 4000원 할인 쿠폰을 추가로 지급한다.
우아한형제들은 2024년 7월 사회복지공동모금회와 기부실천가게 협업을 시작했다. 이후 초록우산, 월드비전 등으로 협력 대상을 넓혔다.
지난달 30일에는 대한적십자사와 기부실천가게 정보 제공 및 나눔 문화 확산을 위한 업무협약을 맺었다. 이로써 협력 NGO는 9곳으로 늘었다.
우아한형제들은 앞으로도 협력 기관을 확대해 정기 기부에 참여하는 외식업장을 지원할 계획이다.
kji01@newspim.com