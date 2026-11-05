현대차·기아, 차량용 반도체 개발 국제표준 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 4일 차량용 반도체 개발 프로세스의 국제표준 인증을 획득했다
- 티유브이 라인란드는 설계부터 검증까지 기능안전 관리체계를 평가했다
- 현대차·기아는 인증 프로세스를 차량용 반도체 전반으로 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 자체 구축한 차량용 반도체 개발 프로세스에 대해 국제표준 인증을 획득했다. 반도체 설계부터 검증까지 전 과정의 기능안전 관리체계를 인정받으면서 미래차 핵심 부품의 자체 개발 기반을 강화했다.
현대차·기아는 지난 4일 경기 성남시 판교테크원에서 국제 시험·인증기관 티유브이 라인란드(TUV Rheinland)로부터 차량용 반도체 개발 프로세스에 대한 ISO 기반 기능안전 국제표준 인증을 받았다고 5일 밝혔다.
현대차·기아는 지난해부터 차량용 시스템온칩(SoC) 개발에 최적화된 자체 표준 프로세스를 구축해 운영해 왔다. SoC는 여러 기능을 하나의 칩에 통합한 반도체다.
이번 인증 과정에서 티유브이 라인란드는 개발 프로세스와 조직별 역할, 표준 산출물, 가이드라인, 검증 체계 등을 종합적으로 평가했다.
평가 결과 시스템과 하드웨어, 소프트웨어 개발 과정이 유기적으로 연계돼 있으며 단계별 기준과 산출물이 명확하게 정의됐다는 평가를 받았다. 개발 과정에서 오류를 조기에 발견하고 안전 요구사항을 최종 제품까지 반영하는 체계도 인정받았다.
현대차·기아는 이번 인증을 계기로 표준 개발 프로세스를 차량용 반도체 개발 전반에 확대 적용할 계획이다. 이를 통해 반도체 안전성과 신뢰성을 높이고 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 시대에 대응한다는 방침이다.
유지한 현대차·기아 SDV플랫폼담당 부사장은 "미래 모빌리티 시장을 선도할 수 있는 차량용 반도체 개발에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com