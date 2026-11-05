李대통령 "글로벌 기업 7개사, 20억 달러 韓 투자…97% 비수도권 집중"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 5일 글로벌 기업 7곳의 2조7000억원 투자 소식을 전했다.
- 전체 투자액의 97%가 비수도권에 집중돼 지역 첨단산업 경쟁력 강화를 기대했다.
- 투자 신고는 인베스트 코리아 서밋 사상 최대 규모로 지역 일자리 창출이 전망된다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 5일 글로벌 기업 7개사가 2조7000억 원의 97%를 지방에 투자한다는 소식을 전했다.
이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "글로벌 기업 7개사가 우리나라에 총 20억 달러, 약 2조7000억 원 규모의 투자를 한다"며 "투자의 97%가 비수도권에 집중된다는 점이 주목된다"고 썼다.
이어 "이번 투자가 지역 첨단산업의 경쟁력을 높이고 양질의 일자리를 만들어, 지역 청년들에게 더 많은 기회를 열어주길 기대한다"고 덧붙였다.
그러면서 "지역에 투자와 일자리가 늘어나고, 대한민국 어디서나 성장의 기회를 누리는 '모두의 성장'을 만들어가겠다"고 강조했다.
산업통상부는 지난 4일부터 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '인베스트 코리아 서밋(IKS) 2026'을 개최 중이다. 오는 6일까지 사흘간 이어지는 행사에서는 해외 투자가 200여개사를 비롯해 국내외 관계자 약 2000명이 참석했다.
이번 행사 첫날인 지난 4일 글로벌 기업 7개사가 총 20억 달러를 신고했다. IKS 행사 계기 투자신고로는 역대 최대 규모이며, 전체의 97%인 19억7000만 달러가 비수도권 투자였다.
투자 기업은 ▲영국 엔스케일 ▲프랑스 에어리퀴드 ▲미국 앰코테크놀로지 ▲싱가포르 거린에너지 ▲노르웨이 딥윈드오프쇼어 ▲일본 도쿄일렉트론 ▲독일 헨켈이다.
pcjay@newspim.com