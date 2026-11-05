현대차그룹, FISITA 서밋 국내 첫 개최…미래차 기술 전략 공유

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 4일부터 5일까지 미래 모빌리티 기술을 논의했다
- 글로벌 기업들은 AI·전동화·자율주행 협력 방안을 논의했다
- 현대차그룹은 다양한 전동화 기술과 AI 역량 강화를 제시했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 글로벌 완성차·부품업체 경영진과 인공지능(AI), 전동화 등 미래 모빌리티 기술 발전 방향을 논의했다. 전기차부터 하이브리드, 수소전기차까지 다양한 전동화 기술을 확보하고 AI를 활용한 차량 개발 경쟁력을 강화한다는 전략이다.
현대차그룹은 4일부터 5일까지 경기 화성시 롤링힐스 호텔에서 세계자동차공학회연합(FISITA)과 공동으로 'FISITA 월드 모빌리티 서밋 2026'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 현대차·기아 김창환 전동화에너지솔루션담당 부사장이 한국인 최초로 FISITA 회장을 맡은 가운데 국내에서 처음 열렸다. GM과 도요타, 보쉬, 샤오미, 창안자동차 등 글로벌 기업 관계자들이 참석했다.
행사 첫날 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부 사장은 기조연설을 통해 배터리 전기차(BEV), 하이브리드(HEV), 주행거리 연장형 전기차(EREV), 수소전기차(FCEV)를 아우르는 전동화 전략을 소개했다.
특히 기존 엔지니어링 기술과 AI 기반 디지털 역량을 결합해 미래차 개발 경쟁력을 높이겠다는 방향을 제시했다.
참석자들은 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행, 배터리 및 에너지 인프라 등 미래 모빌리티 산업의 주요 기술 과제와 협력 방안을 논의했다.
현대차그룹은 행사장에서 제네시스 GV90와 현대차 투싼을 비롯해 배터리 팩, 수소 탱크, 로봇 플랫폼 등도 전시했다.
김창환 부사장은 "미래 모빌리티 핵심 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 자동차 산업의 기술 교류와 협력에 지속적으로 참여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com