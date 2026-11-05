[핌in현장] 장동민 "살아있는 한 서바이벌 은퇴 없다"…'데블스 플랜' 더 치열해진 대결

'데블스 플랜: 데드 어게인' 10일 오후 5시 첫 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '데블스 플랜'이 한층 치열해진 두뇌 게임으로 돌아온다. 이번 시즌에는 장동민, 홍진호, 하석진 등 서바이벌 베테랑부터 새로운 도전자까지 다양한 플레이어가 합류해 예측할 수 없는 경쟁을 펼친다.

5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 예능 '데블스 플랜3' 제작발표회가 열렸다. 현장에는 정종연·최윤희 PD를 비롯해 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정종연 PD와 최윤희 PD를 비롯한 플레이어들이 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 오현민, 신동, 존박, 넉살, 서출구, 김동재, 현경렬, 정원영, 장동민, 홍진호, 스텔라장, 유라사, 재재, 이도, 정현규가 참석했다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

정종연 PD는 이전 시즌과의 차별점에 대해 "순수한 두뇌 게임에 주안점을 두고 제작했다. 플레이어 간 두뇌 싸움뿐 아니라 피지컬 싸움도 전 시즌에 비해 강조됐다"며 "이런 류의 프로그램을 좋아하시는 분들이 좋아하실 만한 요소를 많이 넣었다"고 설명했다.

최윤희 PD는 게임 구조에도 변화를 줬다고 밝혔다. 그는 "이전 시즌에는 생활동과 감옥동이 결정되면 고착화되는 경향이 있었다. 이번에는 이동이 많이 쉽게 일어날 수도 있다"며 "이전에는 피스를 다 잃으면 탈락했지만, 이번에는 피스를 잃어도 탈락하지 않는다. 게임을 하면서 플레이어들의 운명이 결정된다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 방송인 장동민이 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

출연진 구성 역시 새로운 시도다. 정 PD는 "내가 만든 서바이벌의 기준을 깨볼까 했다. 기존에는 경험이 없는 사람을 원칙적으로 섭외했지만, 이번에는 두 번째 경험은 어떤 느낌일까 상상하면서 섭외했다"며 "그렇다면 우승자를 먼저 모셔야겠다고 생각했다. 우승하지 못했더라도 변곡점을 만들어줄 수 있는 플레이어도 필요했다. 물론 새 얼굴도 필요했고, 이들에게 밀리지 않을 플레이어가 누굴까 고민했다"고 섭외 배경을 전했다.

특히 장동민은 이번 시즌에서도 서바이벌에 대한 남다른 자신감을 드러냈다. 그는 "도전을 멈추는 순간 이 삶이 다하는 것 아닌가"라며 "자리가 있다면 도전해야 한다. 내가 살아있는 한 서바이벌에 은퇴는 없다. 나에게 도전장을 내미는 자는 언제든 받아들일 것"이라고 말했다. 이어 "이번에도 고민이 많았지만 정종연 PD와 이야기를 많이 나누고 도전해야겠다고 결정했다"고 덧붙였다.

홍진호 역시 오랜만에 정 PD와 재회한 소감을 밝혔다. 그는 "정종연 PD가 '더 지니어스' 때 나를 서바이벌로 초대했다. 거의 10년이 넘었다. 오랜만에 뵈어서 반가웠고 촬영도 즐겁게 했다"며 "서바이벌에서 살아남으려면 튀면 안 된다"고 자신만의 생존 전략을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 하석진이 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

하석진은 정 PD의 적극적인 설득으로 재출연을 결심했다고 밝혔다. 그는 "재도전하라고 우리 집 앞까지 찾아왔다. 이 정도면 내가 다시 나가야겠다고 생각했다"며 "전에는 처음 출연하는 분들이 많아 서먹했다면 지금은 연애 프로그램의 인기 남녀를 싹 모아놓은 느낌이었다"고 출연진 구성을 언급했다.

새로운 플레이어들도 각오를 다졌다. 스텔라장은 "언젠가 이런 프로그램으로 한 번쯤 인사드리지 않을까 했는데 말도 안 되는 라인업에 불러주셔서 감사하다"고 출연 소감을 밝혔다. 서출구는 "게임이 이렇게 다양해지고 깊이가 생길 수 있구나 느꼈다. 게임에 집중할 수 있는 환경도 조성돼 있었다"며 몰입도 높은 촬영 현장을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 장동민을 비롯한 플레이어들이 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 오현민, 신동, 존박, 넉살, 서출구, 김동재, 현경렬, 정원영, 장동민, 홍진호, 스텔라장, 유라사, 재재, 이도, 정현규가 참석했다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

넉살은 "어떤 폭풍이 몰아칠지 몰라 대비해야 한다. 전 시즌을 다시 봤는데 소용없더라. 뭔가 잘못된 대비를 했구나 생각했다"고 말해 웃음을 안겼다.

이도는 "지난해 넷플릭스 행사에서 정종연 PD를 우연히 마주쳤다. 먼저 다가가 자기소개를 하면서 '데블스 플랜3'를 제작하면 제발 한 번만 바라봐 달라고 요청했다"며 "수능 점수까지 공개할 정도로 간절했다"고 출연을 향한 열정을 드러냈다.

정원영은 "나는 질 게임은 애초에 시작하지 않는다. 이기려고 들어왔다. 압도적인 1위를 하러 왔다"고 당찬 포부를 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 방송인 정현규가 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

지난 시즌 우승자인 정현규는 이전 출연 당시 플레이를 둘러싼 비판에 대해서도 입을 열었다. 그는 "지난 시즌 이후 정말 많은 생각을 했다. 수단과 방법을 가리지 않고 우승만 하면 될 줄 알았다. 어리숙한 나머지 시청자를 생각하지 못하고 플레이했다"며 "많은 분께 피해를 끼친 점을 지금도 반성 중이다. 그 부분을 보완해 한 번 더 증명해 보이고 싶은 생각에 과감히 도전했다"고 밝혔다.

이어 "이번 시즌에도 우승을 위해 열심히 플레이했으니 좋게 봐달라"고 말했다.

장동민은 최근 서바이벌 예능이 늘어나는 가운데 '데블스 플랜'만의 차별점도 짚었다. 그는 "요즘 서바이벌 프로그램이 많아졌다. '데블스 플랜'은 확실히 뇌지컬로 승부한다"며 "뇌의 무게가 있다면 그 무게를 재는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 장동민을 비롯한 플레이어들이 5일 오전 서울 용산구 몬드리안 호텔 이태원에서 열린 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 오현민, 신동, 존박, 넉살, 서출구, 김동재, 현경렬, 정원영, 장동민, 홍진호, 스텔라장, 유라사, 재재, 이도, 정현규가 참석했다. 2026.11.05 khwphoto@newspim.com

한편 공개된 포스터에서는 모든 출연진이 블랙 계열 의상을 착용한 가운데 정현규만 화이트 의상을 입고 있어 눈길을 끌었다. 이에 최윤희 PD는 "밝은 톤이나 어두운 톤으로 드레스 코드를 정했다. 우연의 일치로 정현규만 화이트"라며 "절대 우승자 스포일러는 아니다"라고 설명해 웃음을 안겼다.

끝으로 존박은 "16명 모두 가지각색"이라며 "이게 가장 큰 매력이다. 각자 방식으로 정말 최선을 다했다. 열린 시선으로 바라봐주길"이라고 말했다.

신동은 "프로그램이 대박나서 16명 모두 광고 하나씩 찍었으면 좋겠다. 많이 봐주셔야될 거 같다. 꼭 많이 시청해달라"고 당부했다. 재재는 "뉴비들이 가만히 있지 않았다. 기대해달라"고 기대감을 높였다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오늘 10일 오후 5시에 1~5회까지 공개되며 3주에 걸쳐 총 14회가 공개된다.

moonddo00@newspim.com