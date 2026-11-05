지역간 치료가능사망률 격차 줄인다…복지부, 공공보건의료 공청회 개최

AI 핵심 요약beta
- 보건복지부는 5일 제3차 공공보건의료 기본계획 공청회를 개최했다
- 이번 계획은 권역 간 자체충족률과 치료가능사망률 격차 완화를 목표로 했다
- 복지부는 의견을 반영해 계획을 보완하고 관계 절차를 거쳐 확정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"국민 체감 체계 확립할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 권역 간 자체충족률 격차와 치료가능사망률 격차를 완화하기 위한 '제3차 공공보건의료 기본계획(2026∼2030)'에 대한 공청회가 열렸다.
보건복지부는 5일 오후 2시 서울특별시 중구 국립중앙의료원 연구동 강당에서 '제3차 공공보건의료 기본계획(2026∼2030)'에 대한 공청회를 개최했다고 밝혔다.
이번 계획은 2016년 '제1차 공공보건의료 기본계획' 수립 후 3번째 계획이다. 복지부는 이번 기본계획을 수립하기 위해 2025년 5월부터 지난 2월까지 제3차 공공보건의료 기본계획 수립을 위한 기초연구를 실시했다.
'제3차 공공보건의료 기본계획'은 권역 간 자체충족률 격차와 치료가능사망률 격차 완화를 목표로 설정했다. 이어 유원섭 국립중앙의료원 공공보건의료본부장을 좌장으로 공공보건의료분야 공급자, 수요자, 전문가 등 7명의 토론자가 참여하는 패널토의가 진행됐다.
복지부는 이번 공청회를 통해 제시된 다양한 의견을 적극 검토해 기본계획(안)을 보완할 예정이다. 관계부처 협의와 공공보건의료정책심의위원회 심의를 거쳐 최종·확정된다.
이중규 복지부 공공의료정책관은 "지역·필수의료 위기 해소를 위해 공공의료의 역할이 어느 때보다 중요해진 상황에서 공공의료 운영체계 전환, 공공의료기관 역할 강화, 공공의료 인력 확보 등을 추진하여 국민이 체감하는 공공보건의료체계를 확립하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com