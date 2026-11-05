해남군, 버섯 수확량 30%↑…축산 생산비도 낮춰

AI 핵심 요약beta
- 해남군이 5일 특용작물·축산 시범사업 10개를 추진했다
- 느타리버섯 신품종 보급으로 수확량을 30% 늘렸다
- 농식품부산물 활용으로 한우 사료비를 15% 절감했다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 국내 신품종 보급과 기후변화 대응 기술을 현장에 적용해 버섯 수확량을 늘리고 한우 사료비를 절감하는 등 특용작물·축산 분야의 생산성 향상에 성과를 내고 있다.
해남군은 올해 특용작물 및 축산농가 17곳을 대상으로 10개 시범사업을 추진해 생산성 향상과 경영비 절감 등 실질적인 성과를 확인했다고 5일 밝혔다.
이번 사업은 국내 육성 품종의 보급과 기후변화에 따른 농업 피해 예방을 비롯해 농식품부산물 활용과 사료작물의 지역 적응성 검증 등 현장 중심의 실용기술 확산에 초점을 맞췄다.
버섯 분야에서는 농촌진흥청이 육성한 느타리버섯 신품종 '오타리'를 1ha 규모로 보급해 기존 품종보다 수확량을 약 30% 늘렸다. 국내 육성 품종의 현장 적용 가능성을 확인하면서 재배농가의 생산성과 소득 향상에 대한 기대도 커지고 있다.
인삼 고온피해 예방 실증사업에서는 친환경자재와 미생물을 활용해 폭염에 따른 피해를 줄이는 효과를 확인했다. 전년보다 폭염 지속일수가 늘어난 상황에서도 전반적인 상품성이 향상된 것으로 나타났다. 군은 생육과 품질 분석을 이어가며 고온기 재배관리 기술을 보완할 방침이다.
축산 분야에서는 농식품부산물을 활용한 한우 경산우 비육 품질 고급화 사업을 통해 사양관리 기술을 개선하고 사료비를 약 15% 절감했다. 사료 가격 상승으로 어려움을 겪는 농가의 경영 부담 완화와 부산물 활용을 통한 생산비 절감 가능성을 확인했다.
알팔파와 트리티케일 등 국내 육성 사료작물의 지역 적응성 실증도 진행 중이다. 군은 내년 수확 이후 수량과 품질을 종합 분석해 지역 재배환경에 적합한 작목을 중심으로 보급을 확대할 계획이다.
군 관계자는 "국내 육성 품종의 현장 보급부터 기후변화 대응과 생산비 절감까지 농업 현장에서 필요한 실용기술을 검증하는 데 의미가 있다"며 "우수기술의 농가 보급을 확대해 지역 특화작목 경쟁력을 높이고 농가소득 증대에 힘쓰겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com