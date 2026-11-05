KB국민은행, 'AX·DX서비스어워드' 5년 연속 월드 그랑프리 수상

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행은 4일 AX·DX서비스어워드에서 월드 그랑프리를 수상했다
- KB국민은행은 5년 연속 최고상 수상 기록을 세웠다
- KB Star FX의 외환거래 디지털화와 AI 활용을 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 지난 4일 '2026 AX·DX서비스어워드'에서 월드 그랑프리를 수상했다고 5일 밝혔다.
한국표준협회와 한국서비스경영학회가 공동 주관하는 'AX·DX서비스어워드'는 디지털 혁신으로 고객 가치를 높인 기업을 시상하는 제도다. 올해부터 AI 활용 사례를 평가하는 AX 부문이 신설된 가운데, KB국민은행은 2022년부터 5년 연속 최고상인 월드 그랑프리를 수상했다.
이번 수상은 통합 외환매매 플랫폼 'KB Star FX'를 통해 외환 업무의 디지털화를 추진하고 AI 기술을 적용한 점을 인정받은 결과다.
KB Star FX는 개인 및 기업 고객이 실시간으로 외환거래를 이용하고 관리할 수 있는 시스템이다. 기존 영업점 방문이나 전화 주문 중심 거래 방식을 웹과 모바일로 확대해 현물환, 선물환, 외환스왑 등 거래 편의성을 높였다.
플랫폼에서는 실시간 환율 정보와 분석 자료, AI 기반 환율 전망 기능을 제공해 고객의 환율 변동 대응을 지원한다. 직관적인 UI/UX와 맞춤형 기능으로 거래 효율성을 개선한 점도 특징이다.
KB국민은행 관계자는 "고객 중심의 외환거래 환경을 구축해 온 노력을 인정받았다"며 "고객에게 향상된 외환거래 경험을 제공하기 위해 디지털 역량을 지속 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com