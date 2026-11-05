코나아이, 링크플러스온과 NFC 결제 굿즈 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 코나아이는 5일 링크플러스온과 캐릭터 결제 굿즈 협약을 체결했다
- 양사는 NFC 칩을 내장한 키링·액세서리·토이를 출시한다
- 충전 굿즈로 국내외 결제와 교통 기능 확대를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 핀테크 기업 코나아이가 웨어러블 NFC 핀테크 기업 링크플러스온과 손잡고 인기 캐릭터를 활용한 비접촉 결제 굿즈 사업에 나선다.
5일 코나아이는 링크플러스온과 'EMV·NFC 기반 웨어러블 IP 캐릭터 결제 굿즈 사업'을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 코나아이는 국제 결제 표준인 EMV 기반 선불카드 발급과 결제 플랫폼 운영을 담당한다. 링크플러스온은 NFC 기반 웨어러블 결제 기술을 제공하고 지식재산권(IP) 굿즈의 기획·제작·유통을 맡는다. 양사는 다양한 브랜드 및 캐릭터 IP와 협업해 제품군을 확대할 계획이다.
양사가 선보일 제품은 '코나-태그그립 굿즈'로, 캐릭터를 활용한 키링과 맥세이프 액세서리, 토이 등에 NFC 결제칩을 내장한 형태다. EMV와 근거리무선통신(NFC) 기술을 적용해 국내외 NFC 결제 단말기에서 사용할 수 있도록 개발된다.
이용자는 미리 금액을 충전한 뒤 실물 카드나 스마트폰 없이 굿즈만으로 비접촉 결제를 할 수 있다. 충전과 잔액 확인 등은 코나카드 앱을 통해 관리할 수 있다.
양사는 아이돌과 캐릭터 굿즈에 관심이 높은 청소년 및 20~30대를 주요 고객층으로 제품을 선보일 예정이다. 이후 방한 외국인 관광객을 대상으로 한 상품도 출시할 계획이다. 외국인 관광객은 해당 굿즈를 구매하고 금액을 충전하면 별도의 카드 발급 절차 없이 국내에서 결제할 수 있도록 한다는 구상이다.
아울러 국내 교통카드 사업자와 협력해 대중교통 결제 기능을 추가하는 방안도 추진한다. 이를 통해 국내 이용자뿐 아니라 방한 외국인 관광객과 해외 여행객으로 서비스 대상을 확대할 계획이다.
백승현 링크플러스온 대표는 "우리의 일상을 함께하는 IP 굿즈에 금융과 교통 기능을 하나로 담아, 국내 이용자에게는 차별화된 NFC 결제 경험을, 외국인 관광객에게는 가장 편리한 K-결제 경험을 제공하겠다"며 "NFC 기반 EMV 굿즈 결제 시장을 확대해 나가겠다"고 말했다.
김상중 코나아이 결제플랫폼사업실장은 "이번 협약을 통해 결제 수단을 카드와 스마트폰에서 일상 속 굿즈로 넓히게 됐다"며 "웨어러블 결제를 미래 성장동력으로 육성하고 새로운 결제 시장을 열어 가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com