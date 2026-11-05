디지털대성, 3분기 누적 영업이익 527억원

AI 핵심 요약beta
- 디지털대성은 5일 3분기 누적 영업이익 527억원을 기록했다고 밝혔다
- 매출·영업이익·순이익 모두 역대 최대치를 기록하며 전년보다 증가했다
- 대성마이맥과 기숙학원 성장에 힘입어 주주환원도 추진한다고 밝혔다
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대성마이맥 영업이익 전년 대비 두 배, 기숙학원 사업도 성장
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교육 콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성이 올해 3분기까지 누적 영업이익 527억원을 기록하며 지난해 연간 실적을 넘어섰다고 5일 밝혔다. 대입 온라인 강의 플랫폼과 기숙학원 사업의 성장에 힘입어 매출과 영업이익, 순이익 모두 3분기 누적 기준 역대 최대치를 기록했다.
디지털대성은 4일 연결 기준 3분기 누적 매출액 2278억원, 영업이익 527억원, 순이익 511억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 전년 동기 대비 매출액은 13.9%, 영업이익은 44.5%, 순이익은 76.2% 증가했다.
특히 영업이익과 순이익은 지난해 연간 실적인 316억원과 256억원을 각각 넘어섰다. 영업이익은 2024년 3분기 누적 272억원에서 2년 만에 두 배 가까이 증가했다.
실적 개선은 대입 온라인 강의 플랫폼 '대성마이맥'과 기숙학원 사업이 이끌었다. 대성마이맥의 3분기 누적 영업이익은 전년 동기 대비 두 배로 늘었다. 기존 플랫폼 인프라와 콘텐츠를 활용한 매출 확대가 수익성 개선으로 이어졌다는 게 회사 측 설명이다.
기숙학원인 QUETTA와 의대관을 중심으로 한 고등 사업부문도 성장을 이어갔다. 디지털대성은 지난 1분기와 상반기에 이어 3분기 누적 기준으로도 최대 실적을 기록했다.
디지털대성 관계자는 "성수기인 3분기에 대성마이맥과 기숙학원을 중심으로 고등 사업부문이 성장하며 전사 실적을 이끌었다"며 "10월부터 판매 중인 '2028 대성패스'의 판매 호조와 기숙학원 윈터스쿨 모집 성과를 바탕으로 내년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대한다"고 말했다.
실적 증가와 함께 주주환원 정책도 추진하고 있다. 디지털대성은 지난 9월 자사주 62만7972주를 소각했다. 이는 전체 발행주식의 2.3%에 해당한다. 같은 달 22일부터는 소각을 목적으로 100억원 규모의 자사주 매입을 진행하고 있다.
김희선 디지털대성 대표이사는 "올해 실적은 성장 사이클의 정점이 아닌 중간 단계에 불과하다"며 "입시 제도 변화기일수록 브랜드와 콘텐츠 경쟁력이 더욱 부각되는 만큼 내년에도 올해 최대 실적을 넘어설 것으로 자신한다"고 말했다. 이어 "성장의 과실은 주주환원 정책에 따라 주주와 함께 나누겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com