이마트, 쓱데이 마지막 주말…먹거리 최대 50% 할인

AI 핵심 요약beta
- 이마트는 5일 쓱데이 마지막 주말 먹거리·가전 할인행사를 진행했다
- 신선식품과 델리 상품을 최대 50% 할인하고 조개류를 반값에 판매했다
- 가전·완구 구매 혜택과 닌텐도·레고 특가 행사도 오는 8일까지 이어간다
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초콜릿 10개 골라 담아 9980원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트는 쓱데이 마지막 주말을 맞아 오는 8일까지 신선식품과 델리 등 먹거리를 최대 50% 할인하고 가전·완구 특가 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.
호주산 '달링다운 와규' 전 품목은 신세계포인트 적립 시 최대 40% 할인한다. 가리비·바지락·꼬막·동죽 등 조개 상품은 같은 조건으로 반값에 판매한다. '척아이롤 샤브샤브(500g)'는 신세계포인트 적립 시 9980원이다.
'옛날 통닭', '프리미엄 초밥(20입)', '바질페스토 샐러드랩 파티팩' 등 델리 상품도 쓱데이 할인가에 선보인다.
LG전자 대형가전은 행사카드로 결제하면 구매 금액에 따라 최대 190만원의 신세계상품권을 증정한다. LG전자 오브제 워시타워와 올레드 TV, 4도어 냉장고 등은 최대 12% 추가 혜택을 제공한다.
삼성전자 TV 행사 상품 구매 시에는 최대 35만점의 삼성전자 멤버십 포인트를 추가 적립한다. 삼성전자 콤보 세탁건조기는 320만원대, 비스포크 4도어 하이브리드 냉장고는 300만원대에 판매한다.
'닌텐도 스위치2' 본체는 타이틀이나 주변기기를 함께 구매하면 2만원을 추가 할인한다. 닌텐도 스위치2와 플레이스테이션 5 게임 타이틀·주변기기는 행사카드 결제 시 최대 30% 할인한다.
레고 상품 약 80종도 특가로 판매한다. '레고 닌자고 캐릭터 15주년 에디션'과 '레고 고속기차'는 신세계포인트 적립 시 40% 할인하며, '서프라이즈 자이언트 베어'는 같은 조건으로 반값인 2만9900원에 판매한다.
오는 6일부터 8일까지 빼빼로와 초콜릿 행사 상품 10개를 골라 9980원에 구매할 수 있다. 오는 18일까지는 수능 초콜릿 행사 상품을 2만5000원 이상 구매하면 신세계상품권 5000원을 증정하고, 수능 응원 소품 행사 상품을 신세계포인트 적립 시 20% 할인한다.
kji01@newspim.com