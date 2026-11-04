융하인리히, 하이브리드 영업모델로 한국 시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 융하인리히가 29일 국내 사업 확대를 위해 현지 법인을 공식 출범했다
- 융하인리히 코리아는 직접 영업과 파트너 협력을 병행하기로 했다
- 전동 지게차와 물류장비, 자동화·디지털 솔루션을 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 물류장비 기업 융하인리히(Jungheinrich)가 국내 사업 확대를 위해 '융하인리히 코리아(Jungheinrich Korea)'를 공식 출범했다.
융하인리히는 지난 10월 29일 경기도 화성시에서 열린 행사에서 전 세계 42번째 현지 법인인 융하인리히 코리아의 출범 계획을 발표했다.
융하인리히 코리아는 직접 영업과 기존 파트너 네트워크를 병행하는 하이브리드 사업모델을 통해 국내 고객 접점을 확대하고 제품 및 서비스 역량을 강화할 예정이다.
융하인리히는 20년 이상 국내 전문 판매 파트너들과 협력하며 물류장비와 맞춤형 솔루션을 공급해왔다. 2021년 한국 지사를 설립했으며, 현지 법인 출범 이후에도 기존 파트너들과의 협력을 이어갈 방침이다.
나딘 데스피뇌(Nadine Despineux) 융하인리히 최고영업책임자(Chief Sales Officer)는 "융하인리히 코리아 출범은 당사의 'Strategy 2030+' 전략을 구체화하는 중요한 이정표"라며 "핵심 전략 분야 중 하나인 '글로벌 확장(Global Expansion)'을 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고, 특히 유럽 이외 지역에서의 성장을 확대하고자 한다"고 말했다.
이어 "아시아·태평양 지역은 이러한 전략의 핵심 지역 중 하나이며, 한국 시장 진출 확대는 이를 위한 중요한 진전"이라며 "오랜 기간 협력해 온 파트너들과 함께 고객과의 접점을 더욱 확대하고, 한국 시장에서 지속가능한 방식으로 사업을 발전시켜 나갈 것"이라고 덧붙였다.
융하인리히 코리아는 프리미엄 브랜드 '융하인리히'와 실속형 브랜드 '앤톤 바이 융하인리히(AntOn by Jungheinrich)'를 통해 다양한 고객 수요에 대응한다. 두 브랜드를 기반으로 전동 지게차, 창고용 물류장비, 자동화·디지털 솔루션 등을 제공한다.
마노짓 아차리아(Manojit Acharya) 융하인리히 아시아·태평양 부사장(Vice President Asia Pacific)은 "한국에서 직접 사업을 운영함으로써 고객이 융하인리히에 기대하는 품질과 신뢰성, 전문성을 바탕으로 보다 효과적인 지원을 제공할 수 있게 됐다"며 "융하인리히와 앤톤을 통해 다양한 운영 환경과 예산에 부합하는 솔루션을 제공하는 동시에, 신뢰해 온 파트너 네트워크와 지속적으로 긴밀히 협력해 새로운 제품과 우수한 현지 서비스, 전담 고객 지원을 제공할 것"이라고 설명했다.
융하인리히는 지난 10월 29일부터 31일까지 서울에서 열린 제19회 아시아·태평양 독일기업회의(APK)에 골드 스폰서로 참여했다.
whitss@newspim.com