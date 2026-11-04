HLB 간암 신약, 美 FDA 본심사 재개

AI 핵심 요약beta
- HLB 엘레바는 4일 FDA에 간암 신약 본심사 재개 통보를 받았다
- FDA는 병용요법 신청을 Class 2로 분류하고 목표일을 2027년 4월 9일로 지정했다
- 리보세라닙 병용요법은 임상에서 생존기간 23.8개월을 기록했다
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Class 2 분류…2027년 4월 9일 심사 목표일 지정
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB의 간암 신약에 대한 미국 식품의약국(FDA)의 신약허가 본심사가 재개됐다.
HLB의 미국 자회사 엘레바 테라퓨틱스는 FDA로부터 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법의 간세포암 1차 치료제 신약허가신청(NDA) 재제출에 대한 본심사 착수 통보를 받았다고 4일 밝혔다.
FDA는 해당 신청을 'Class 2'로 분류하고, 전문의약품 신청자 수수료법(PDUFA)에 따른 심사 목표일을 2027년 4월 9일로 지정했다.
앞서 엘레바는 지난 10월 9일 리보세라닙의 신약허가신청을 재제출했으며, 중국 항서제약은 캄렐리주맙의 생물의약품 허가신청(BLA)을 각각 재제출했다. FDA는 두 신청서를 통합 심사해 병용요법의 허가 여부를 판단할 예정이다.
이번 재신청은 글로벌 임상 3상(CARES-310) 결과를 기반으로 한다. 해당 임상에서 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법은 절제 불가능하거나 전이성 간세포암 환자의 전체생존기간 중앙값(mOS) 23.8개월을 기록했다. 대조군인 소라페닙 투여군의 15.2개월보다 유의하게 개선된 결과다.
CARES-310 최종 분석 결과는 지난해 12월 의학 학술지 '란셋 온콜로지(The Lancet Oncology)'에 게재됐다. 해당 병용요법은 2025년 바르셀로나 간암 임상진료지침(BCLC)과 유럽종양학회(ESMO) 가이드라인에도 진행성 간세포암의 1차 치료 옵션으로 포함됐다.
김동건 엘레바 테라퓨틱스 대표는 "CARES-310 연구를 통해 리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법이 절제 불가능 간세포암 환자의 1차 치료에서 의미 있는 생존기간 개선 가능성을 확인했다"며 "이제 본심사가 재개된만큼 항서제약과 긴밀히 협력해 FDA의 심사에 만전을 기하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com