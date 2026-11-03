"R&D 현장 간극 줄인다"…한국보건산업진흥원, 소통 간담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국보건산업진흥원은 2일 글로벌 보건의료 연구개발 간담회를 열었다
- 정부기관과 연구자 약 100명은 제도개선과 국제공동연구 애로를 논의했다
- 진흥원은 의견을 반영해 현장 중심 지원과 글로벌 연구개발 활성화를 강화한다
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국보건산업진흥원이 글로벌 연구개발(R&D) 제도와 연구 현장의 요구 간 간극을 줄이기 위해 '2026년 글로벌 보건의료 연구개발(R&D) 소통·발전 간담회'를 열었다.
진흥원은 지난 2일 오후 3시 서울가든호텔 그랜드 볼룸홀에서 '2026년 글로벌 보건의료 R&D 소통·발전 간담회'를 열었다고 3일 밝혔다.
이번 간담회는 정부의 글로벌 R&D 제도와 연구 현장의 요구 간 간극을 줄이고, 보건의료 글로벌 R&D의 실질적 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 첫 번째 세션에서는 정부 기관 중심으로 '글로벌 보건의료 R&D 사업현황 및 제도개선 방향'과 '내·외 연구기관 간 계약 체결 실무 가이드'를 안내했다.
두 번째 세션에서는 연구자들이 '국제공동연구를 추진하면서 겪는 현실적인 애로·건의사항'을 발표했다. 정부 기관과 연구자가 함께 참여해 글로벌 보건의료 R&D에 대한 실질적인 지원체계와 나아가야 할 방향에 대해 다각적으로 논의했다. 진흥원은 이번 간담회에서 도출된 다양한 의견을 바탕으로 글로벌 보건의료R&D 활성화와 연구 현장 중심의 지원을 강화해 나갈 계획이다.
정영훈 진흥원 기획이사는 "이번 간담회는 연구현장의 목소리를 듣고, 제도개선 방향과 실무 가이드를 함께 공유하며 실질적인 발전방안을 모색하는 계기가 됐다"며 "정부기관과 연구자가 함께 소통하는 오늘의 간담회가 현장의 애로사항을 해소하는 밑거름이 되고 나아가 대한민국 보건의료 글로벌 R&D가 한 단계 더 도약하는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com