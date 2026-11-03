고양특례시, 스타필드 고양서 '고양스타트업 팝업스토어' 개최

AI 핵심 요약beta
- 고양시는 3일 5일부터 나흘간 스타트업 팝업스토어를 연다고 밝혔다
- 고양 창업기업 15개사는 스타필드 고양에서 제품을 선보인다
- 고양고양이 굿즈와 페이스 페인팅 등 이벤트도 진행한다
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다채로운 참여형 이벤트 마련
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 지역 내 우수 창업 기업의 오프라인 판로 개척과 판매 역량 강화를 위해 오는 5일부터 8일까지 나흘간 스타필드 고양 1층 고메 아트리움에서 '2026 고양 스타트업 팝업스토어'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 행사는 소비자와 직접 만날 수 있는 오프라인 판매 기회와 유통망 확보에 어려움을 겪고 있는 창업 기업의 실질적인 판로 지원을 위해 마련됐다.
이번 팝업스토어는 스타필드 고양과 협력해 진행하며 경쟁력 있는 기술력과 아이디어를 갖춘 고양시 창업 기업 15개사가 참여해 시민과 방문객에게 독창적이고 우수한 제품을 선보일 예정이다.
고양시 상징 캐릭터인 '고양고양이'를 활용한 다양한 참여형 이벤트도 마련했다. 참여 기업 부스를 방문해 도장을 모으면 완주 단계에 따라 고양고양이 굿즈로 구성된 럭키 박스 이벤트에 참여할 기회가 주어진다.
또 당일 구매 금액에 따라 선물을 지급하는 영수증 이벤트도 운영한다. 주말에는 방문객을 위한 고양고양이 페이스 페인팅 체험과 풍선 아트 공연을 진행해 현장에 활기를 더할 예정이다.
고윤남 기업지원과장은 "이번 팝업스토어는 고양시의 우수 창업기업들이 소비자와 직접 소통하고 실질적인 판매 성과를 거둘 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "많은 시민께서 방문해 다양한 제품을 살펴보고 풍성한 혜택과 이벤트도 함께 즐기시길 바란다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com