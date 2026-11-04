[김용남의 글로벌 부동산] 일본 '잃어버린 30년'의 교훈… 침체기에도 수익 내는 빌딩의 비밀

AI 핵심 요약beta
- 임대시장 침체로 공실 최소화와 현금 흐름 관리가 중요해졌다
- 전문성 부족으로 임대료 체납과 분쟁, 공실 증가 사례가 발생했다
- 일본·미국처럼 전문 위탁과 자산관리로 수익성과 가치를 높여야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최근 임대시장의 침체가 길어지면서 수익형 부동산을 소유한 임대인들에게 성공적인 임대관리는 더욱 중대한 과제로 떠올랐습니다. 부동산의 진정한 가치는 매입 시점의 가격에 머물지 않고, 어떻게 관리하느냐에 따라 극명하게 달라집니다. 특히 공실을 최소화하고 안정적인 현금 흐름을 유지하는 일은 투자의 성패를 좌우하는 핵심 요소입니다. 부동산 투자는 본질적으로 현재와 미래의 현금 흐름을 사는 일이기에, 목표한 현금 흐름이 꾸준히 유지되는지가 무엇보다 중요합니다. 그러나 많은 중소형 빌딩 투자자들은 현금 흐름 관리의 중요성을 간과한 채, 시간이 지나면 공실이 채워질 것이라는 안일한 기대를 품곤 합니다. 그 결과 공실이 장기화되어 심각한 재정적 타격을 입는 사례가 빈번히 발생하고 있습니다.
빌딩 임대관리는 결코 단순한 업무가 아닙니다. 임차인과의 분쟁, 임대료 연체, 건물 유지보수 등 복합적인 문제가 수시로 발생하기 때문입니다. 그럼에도 비용을 아끼려고 비전문가에게 관리를 맡기거나 무리하게 직접 관리하다 실패하는 경우가 많습니다. 임대 시장에 대한 이해 없이 높은 임대료만 고집하던 한 상가건물은 1년 만에 공실률이 30%까지 치솟고 임대료 체납 문제까지 겪었습니다. 세입자를 직접 관리하던 한 다가구주택 소유주는 긴급 수리 요청 등에 제때 대응하지 못해 불만이 쌓였고, 결국 평판 하락과 공실 증가로 이어졌습니다. 바뀐 관련 법규를 파악하지 못한 채 임차인에게 부당한 요구를 하다 법적 분쟁에 휘말린 소규모 상가건물도 있습니다. 임대 관리 경험이 풍부하지 않고 시간적 여유도 없다면, 손해를 감수하기보다 전문 업체에 위탁해 공실률을 최소화하고 수익을 극대화하는 편이 훨씬 효율적입니다.
철저한 관리의 중요성은 장기 침체를 먼저 겪은 해외 사례에서도 확인할 수 있습니다. 자산 거품 붕괴 이후 이른바 '잃어버린 30년'을 겪은 일본은 부동산 시장의 패러다임이 시세 차익에서 임대 수익 중심으로 완전히 재편되었습니다. 일본 국토교통성 조사에 따르면 임대주택 관리를 모두 직접 하는 집주인은 1992년 75.0%에서 2019년 18.5%로 급감한 반면, 관리업체에 맡기는 비율은 25.0%에서 81.5%로 뒤집혔습니다. 관리를 비용이 아니라 수익을 지키는 투자로 받아들인 결과입니다. 이 시기 성공한 일본의 빌딩 소유주들은 건물 상태를 객관적으로 평가한 뒤, 노후 시설을 과감히 리모델링하고 부족한 인프라를 보완하는 가치 증대 전략을 적극 도입했습니다. 이는 인근 주차장과 제휴해 주차 공간 부족을 해결하고 노후 시설을 개선해 신규 임차인 유치를 수월하게 만든 국내 상가 건물주의 성공 전략과 궤를 같이합니다.
글로벌 금융위기와 팬데믹 이후 극심한 상업용 부동산 공실 사태를 겪은 미국 시장도 마찬가지입니다. 주변 공실률과 임대료 수준, 경쟁 건물의 조건 등 시장 상황을 면밀히 분석하는 것이 생존의 열쇠가 되었습니다. 단기 수익과 장기 안정성 가운데 투자 목표를 명확히 세운 미국의 우량 자산 운용사들은 시장 변화에 유연하게 대응했습니다. 공실률이 높은 시기에는 임대료를 일시적으로 낮추거나 차별화된 혜택을 제공하며 우량 기업과의 장기 계약을 이끌어낸 것입니다. 이는 초기 임대료를 다소 낮추더라도 대기업을 장기 임차인으로 유치해 안정적인 수익을 확보한 국내 오피스 빌딩 소유주의 현명한 선택과 같은 맥락입니다.
교세라 창업자인 고(故) 이나모리 가즈오 명예회장은 경영의 본질이 사람의 마음을 얻는 데 있다고 끊임없이 역설했습니다. 이처럼 임차인의 니즈를 깊이 이해하고 그들의 마음을 얻는 것은 장기적으로 안정적인 임대 수익을 창출하는 변함없는 핵심입니다. 나아가 현재의 침체기를 단순한 위기로 치부할 것이 아니라, 어려운 상황일수록 긍정적인 마인드로 굳건히 도전해야 한다는 이나모리 명예회장의 철학을 바탕으로 자산 가치를 높이고 경쟁력을 강화하는 쇄신의 기회로 삼아야 합니다.
일본과 미국이 먼저 보여주었듯 국내 임대시장도 직접 관리에서 전문 위탁으로 무게중심이 옮겨가고, 관리 역량에 따라 건물 간 격차가 더 벌어질 가능성이 큽니다. 침체기의 임대 시장에서 성공하기 위해서는 스스로의 역량을 객관적으로 평가하고 주저 없이 전문적이고 체계적인 자산관리의 도움을 받아야 하며, 이는 장기적으로 자산 가치를 보존하고 수익을 높이는 가장 효과적인 방법이 될 것입니다. 효과적인 자산관리는 단순히 비용을 절감하는 것이 아니라 임차인에게 가치를 제공하고 그에 상응하는 대가를 받는 것임을 기억하고 사람의 마음을 얻는 방식으로 접근한다면, 임대인들은 현재의 침체를 극복하고 지속 가능한 수익 모델을 탄탄하게 구축할 수 있을 것입니다.
*김용남 대표이사 사장은 대한민국 1위 중소형 빌딩 자산관리 및 해외부동산 투자자문 기업 글로벌PMC(주)를 2004년 설립한 이후, 빌딩 매입부터 운영관리·매각에 이르는 전 과정을 직접 설계하고 실행하며 시장의 기준을 만들어온 부동산 전문가다. 부동산학 박사(PhD)로서 CCIM·FRICS·CPM·SIOR 등 국제 공인 자격을 보유하고 있으며, CCIM Institute Region 13(한국·일본·대만 총괄) 차기 회장(2028년 취임 예정)으로 선출돼 국제 무대에서도 한국 상업용 부동산 산업의 위상을 높이고 있다. 글로벌PMC는 세계적인 상업용 부동산 네트워크 CORFAC International￼의 국내 유일 회원사로서 미국·일본·유럽 시장을 아우르는 글로벌 투자자문 서비스를 제공하고 있다.