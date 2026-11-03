엘앤에프, LG엔솔과 1조원 규모 LFP 양극재 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 엘앤에프는 2일 LG에너지솔루션과 1조350억원 규모 계약을 체결했다
- 2028년부터 2031년까지 LFP 양극재를 장기 공급한다
- 국내 배터리 3사 모두를 LFP 양극재 고객사로 확보했다
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삼성SDI·SK온 이어 국내 배터리 3사와 계약…내년 생산능력 2배 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 엘앤에프가 LG에너지솔루션과 약 1조원 규모의 리튬인산철(LFP) 양극재 장기 공급계약을 체결했다. 기존 하이니켈 삼원계(NCM) 양극재 중심의 협력을 LFP까지 확대하면서 국내 배터리 3사와 모두 LFP 양극재 공급계약을 맺게 됐다.
엘앤에프는 지난 2일 LG에너지솔루션과 1조350억원 규모의 LFP 양극재 장기 공급계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 계약 기간은 2028년부터 2031년까지 4년으로, 신규 공장 증설을 통해 생산한 양극재를 공급할 예정이다.
이번 계약으로 엘앤에프는 기존 하이니켈 NCM 양극재에 이어 LFP까지 제품 공급 범위를 확대하게 됐다. LFP 양극재는 가격 경쟁력과 안전성을 바탕으로 에너지저장장치(ESS) 시장에서 수요가 증가하고 있는 소재다.
특히 미국에서 비금지외국기관(Non-PFE) 관련 규제가 강화되면서 중국산 소재를 대체할 수 있는 공급망 확보의 중요성이 커지고 있다. 엘앤에프는 국내 생산 기반을 활용해 북미 고객사의 비중국산 양극재 수요에 대응한다는 계획이다.
엘앤에프는 올해 3월 삼성SDI, 9월 SK온과도 LFP 양극재 중장기 공급계약을 체결했다. 이번 LG에너지솔루션 계약까지 더해 국내 배터리 3사 모두를 LFP 양극재 고객사로 확보했다. 미국 배터리 기술기업 코어셸과의 공급계약을 통해 ESS뿐 아니라 방산·모빌리티 분야로도 공급처를 넓히고 있다.
생산능력 확대도 추진한다. 엘앤에프는 LFP 양극재 전담 자회사 엘앤에프플러스를 통해 지난 9월 말 연산 3만톤 규모의 양산을 시작했다. 내년 상반기까지 생산능력을 연산 6만톤으로 두 배 확대하고, 추가 증설도 검토할 예정이다.
이병희 엘앤에프 최고운영책임자(COO)는 "글로벌 배터리 시장에서 LFP 양극재 적용이 확대되고 공급망 다변화 요구가 커지는 가운데 NCM 양극재 분야에서 쌓아온 LG에너지솔루션과의 신뢰를 LFP 양극재까지 넓히게 됐다"며 "차별화된 제품 경쟁력과 글로벌 비중국 LFP 공급망 경쟁력을 바탕으로 북미 시장에서의 입지를 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com