CGV, 11월 애니·명작·공연 실황 라인업 공개

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'명탐정 코난'·'카드캡터 체리'·'진격의 거인' 등 선보여

임영웅·정한X조슈아·엔믹스 공연 실황·KBO 한국시리즈 생중계

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 11월 애니메이션과 재개봉 영화, 공연 실황, 스포츠 생중계 등 주요 콘텐츠 라인업을 공개했다고 3일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV, 11월 '씨집에 가면' 라인업 [사진=CJ CGV]2026.11.03 taeyi427@newspim.com

먼저 애니메이션 작품들이 순차 개봉한다. 오는 5일에는 TV 애니메이션 '명탐정 코난' 방송 30주년 기념 스페셜 에피소드 '명탐정 코난: 30호 살인 사건'을 단독 개봉한다. 국내 로컬라이징 더빙 버전에서는 사건의 배경을 일본 오사카에서 부산으로 옮겼다.

11일에는 '극장판 카드캡터 체리: 봉인된 카드'를 2000년 일본 개봉 이후 26년 만에 국내 최초로 선보인다. 14일에는 K-애니메이션 '마카앤로니' 시리즈의 첫 극장판 '극장판 마카앤로니: 기억탐험 대소동!'을 개봉한다.

20일부터는 개봉 10주년을 맞은 '원피스 필름 골드'를 3주간 매주 금·토·일요일 재상영한다.

25일에는 '진격의 거인' 극장판 시리즈 두 번째 작품 '진격의 거인: 자유의 날개'를 단독 개봉한다. 지난달 개봉한 '진격의 거인: 홍련의 화살'에 이어 선보이는 작품으로, 새로운 버전의 4DX 포맷으로도 상영한다. 이후 '진격의 거인: 각성의 포효'도 순차적으로 선보일 예정이다.

재개봉작도 이어진다. 11일에는 요르고스 란티모스 감독의 '더 랍스터'를 개봉 11주년을 맞아 다시 선보인다. 18일에는 존 카니 감독의 음악영화 '원스'를 19년 만에 재개봉한다.

공연 실황 콘텐츠도 마련했다. 11일에는 그룹 하이라이트의 데뷔 15주년 기념 공연을 담은 '하이라이트: 라이츠 고 온, 어게인 인 시네마'를 4DX와 SCREENX·4DX 통합관에서 재개봉한다.

18일에는 임영웅의 데뷔 10주년 기념 콘서트 실황 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'를 단독 개봉한다. 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 열린 공연으로 SCREENX 상영도 진행한다.

같은 날 파리 오페라 발레단 공연 실황 '로미오와 줄리엣'도 단독 개봉한다. 박세은이 줄리엣 역을 맡고 폴 마르크와 호흡을 맞춘 작품이다.

22일에는 세븐틴 유닛 정한과 조슈아의 첫 콘서트 'JOURNEY INTO [DREAMING]'을 일본 베루나 돔에서 CGV로 단독 생중계한다.

29일에는 엔믹스(NMIXX)의 첫 월드투어 피날레 공연을 SCREENX LIVE로 단독 생중계한다. 공연은 인천 인스파이어 아레나에서 진행된다.

CGV는 '2026 KBO 한국시리즈'도 11월 전국 극장에서 생중계한다. 홈팀과 원정팀 응원석을 운영하며 일부 경기는 3면 스크린을 활용한 SCREENX LIVE로 상영한다.

taeyi427@newspim.com