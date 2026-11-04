넷마블 '솔: 인챈트', 대규모 업데이트 '에피소드 2 인피니티' 진행

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 4일 솔: 인챈트 대규모 업데이트를 진행한다고 밝혔다.
- 업데이트는 25일 신규 지역 헬론드와 클래스 랜서를 추가한다.
- 넷마블은 4일 사전 등록을 시작하고 참여 보상을 제공한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넷마블은 다중접속역할수행게임(MMORPG) 'SOL: enchant(솔: 인챈트)'의 대규모 업데이트 'EPISODE 02. INFINITY'를 진행한다고 4일 밝혔다.
오는 25일 진행되는 이번 업데이트에는 신규 지역 '헬론드'와 신규 클래스 '랜서' 등의 콘텐츠가 추가된다.
넷마블은 업데이트 앞서 4일 낮 12시부터 공식 사이트를 통해 사전 등록을 시작했다. 참여자에게는 무제한 사용 가능한 갓아머·영체 재합성권 4종(영웅 2종, 전설 2종)과 영웅 영체 확정권, 장비 복구권 패스, 체력 회복제 등 다양한 인 게임 아이템을 지급한다.
12월 2일 오후 8시 오픈하는 신규 서버 '인피니티' 이용자에게는 별도의 특별 보상을 제공한다. 무제한 사용 가능한 장비 강화 주문서를 비롯해 성장 재료 상자, 스펙업 비약, 초보자 장비 지원 세트 등이 포함된다. 또한 선착순 레벨 달성 이벤트를 통해 다이아를 지급할 예정이다.
'솔: 인챈트'는 지난 6월 18일 국내 정식 출시 이후 약 22시간 만에 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어 양대 마켓 매출 1위를 기록한 바 있다.
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