G마켓, 디즈니+ 결합 멤버십 10일 출시…월 4900원

AI 핵심 요약beta
- G마켓은 4일 디즈니+ 결합 멤버십을 10일 출시한다고 밝혔다
- 월 4900원에 디즈니+와 쇼핑 적립·무료반품을 제공한다
- 구매금액에 따라 스마일캐시를 최대 4%까지 적립한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 디즈니+ 이용 혜택과 쇼핑 적립·무료반품을 결합한 '꼭 멤버십 라이프+'를 오는 10일 출시한다고 4일 밝혔다.
월 구독료는 4900원이다. 가입 고객에게는 디즈니+ 광고형 스탠다드 멤버십 이용 혜택을 제공한다.
G마켓에서 상품을 구매하면 결제금액의 최대 4%를 스마일캐시로 적립한다. 결제금액 5만원까지는 4%, 5만원 초과 320만원까지는 2%의 적립률이 적용된다.
스타배송 상품 무료반품 혜택도 제공한다. 기존 '꼭 멤버십'은 쇼핑 적립과 무료반품 등 구매 혜택에 집중해 왔다.
새 서비스는 기존 쇼핑 혜택에 콘텐츠 이용 혜택을 더한 형태다. 디즈니+에서는 디즈니·픽사·마블·스타워즈·내셔널지오그래픽 등의 콘텐츠와 로컬 오리지널, ESPN 스포츠 프로그램을 볼 수 있다.
G마켓은 이번 제휴를 시작으로 다른 라이프스타일 분야와의 협업을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com