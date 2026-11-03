충남교육청, 아산 음봉고 신설 확정…2030년 3월 개교 목표

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교육부 중앙투자심사 통과…일반·특수학급 등 39학급 규모

음봉면 원거리 통학 불편 해소·아산지역 고교 과밀 완화 기대

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산시 음봉면에 39학급 규모의 고등학교가 신설된다. 그동안 지역 내 고등학교가 없어 원거리 통학을 해야 했던 학생들의 불편이 줄고 아산지역 고등학교의 과밀 문제도 완화될 전망이다.

충남교육청은 가칭 '음봉고등학교' 설립 계획이 교육부의 '2026년 정기 4차 중앙투자심사'를 최종 통과했다고 3일 밝혔다.

충남교육청 전경. [사진=충남교육청]

음봉고는 일반학급 36개와 특수학급 3개 등 총 39학급 규모로 조성되며 오는 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다.

아산지역은 산업단지 조성과 대규모 도시개발에 따른 인구 유입으로 학령인구가 늘면서 고등학교 과밀 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

특히 음봉면은 지역 내 고등학교가 없어 학생들이 인근 지역 학교까지 통학해야 하는 불편을 겪어왔다. 이에 학교 신설은 지역 주민들의 오랜 숙원사업으로 꼽혀왔다.

충남교육청은 지난 7월 이병도 교육감 취임 이후 음봉고 설립을 핵심 과제로 정하고 사업 추진에 속도를 냈다. 당초 계획보다 중앙투자심사 일정을 앞당겨 10월 심사에 안건을 상정하는 등 조기 설립에 주력했다.

지난 7월에는 아산시와 충남도의회, 학교 설립추진위원회, 사업 시행사, 지역 주민 등이 참여하는 전략회의를 열고 학교 설립을 위한 기관별 협력 방안과 심사 대응 전략을 논의했다.

교육청은 이번 심사 통과로 음봉면 학생들의 통학 부담을 줄이는 것은 물론 도시개발에 따른 학생 증가 수요에도 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

이병도 충남교육감은 "음봉고 설립 확정으로 아산지역 학생들에게 보다 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공할 수 있게 됐다"며 "학교 용지 확보와 행정 지원에 힘을 보탠 관계 기관과 지역 주민들에게 감사드린다"고 말했다.

이어 "2030년 3월 개교에 차질이 없도록 준비하고 관계 기관과 지속적으로 협력해 우수한 교육시설과 환경을 갖춘 학교로 조성하겠다"고 밝혔다.

gyun507@newspim.com