KB증권, 강원 철원서 어르신 의료봉사 실시

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 1일 강원도 철원군에서 농어촌 어르신 의료봉사를 실시했다
- 열린의사회와 주민 130여명에게 검진과 치료, 건강용품을 제공했다
- 철원 오대쌀을 구매해 지역 아동복지시설에 기부했다
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지역 특산물 '오대쌀' 구매해 아동복지시설 기부
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 지난 1일 강원도 철원군 동송읍 동송체육관에서 농어촌 어르신들을 위한 '행복뚝딱 의료봉사'를 실시했다고 3일 밝혔다.
이번 봉사활동은 농어촌 지역의 의료 접근성을 높이고 지역사회와의 상생을 지원하기 위해 마련됐다. KB증권은 2023년부터 열린의사회와 함께 의료봉사를 이어오고 있으며, 올해 상반기 전북 진안과 경남 의령, 경북 울진에 이어 이번에는 처음으로 강원도에서 활동을 진행했다.
이날 봉사에는 열린의사회 소속 내과·재활의학과·정형외과·한의학과·치과 의료진과 KB증권 임직원이 참여했다. 오전 9시부터 오후 2시까지 지역 주민 130여명을 대상으로 문진과 전문 검진, 통증 치료 등을 제공했다. 진료를 마친 어르신들에게는 가정용 상비약 세트와 영양 간식, 벌꿀세트도 전달했다.
KB증권은 지역경제 활성화를 위해 철원 특산물인 '오대쌀'을 구매해 관내 아동복지시설인 '희망지역아동센터'에 기부했다. 이를 통해 농가 지원과 취약계층 돌봄을 연계했다.
강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "지역 주민분들께서 건강하고 활력 넘치는 일상을 보내시는 데 이번 의료봉사가 작은 보탬이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 도농 간 상생의 가치를 되새기며, 현장에서 지역사회와 함께 호흡하는 진정성 있는 사회공헌을 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com