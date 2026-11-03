LG유플러스·서울여대, 개인정보보호 기술 공동연구 추진

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 3일 서울여대와 개인정보·AI·데이터 공동연구 협약을 체결했다
- 양측은 이노베이션 존에서 가명정보 결합·분석과 재식별 가능성을 연구한다
- LG유플러스는 석·박사 과정 지원과 연구 결과의 통신 서비스 적용을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보안 전문인력 양성에도 협력
[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = LG유플러스는 서울여자대학교와 개인정보보호·인공지능(AI)·데이터 분야 공동연구 및 전문인력 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 3일 밝혔다.
양측은 서울여대에 구축되는 개인정보보호위원회 '이노베이션 존'을 거점으로 가명정보 결합·분석 기술을 연구한다. 통신 데이터와 공공·민간 데이터의 결합 방안을 개발하고, 결합 전후 개인이 재식별될 가능성도 분석할 계획이다.
민감정보를 자동으로 탐지하고 가명처리하는 기술도 실제 데이터에 적용해 성능을 검증한다. 서비스 설계 단계부터 개인정보보호 원칙을 반영하는 '프라이버시 바이 디자인(Privacy by Design)' 적용 방안도 연구한다.
인력 양성 분야에서는 서울여대의 개인정보보호 석·박사 과정에 LG유플러스 전문가가 참여해 교과과정 자문, 공동 세미나, 논문 지도 및 현장 멘토링 등을 지원한다.
LG유플러스는 연구 결과를 향후 통신 서비스에 적용하고 정보보호 분야 산학협력을 확대할 계획이다.
홍관희 LG유플러스 정보보안센터장 전무는 "대학의 연구역량과 LG유플러스의 현장 경험을 결합해 정보보호 경쟁력을 높이고 보안인재 육성에도 기여하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com