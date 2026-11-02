뚜레쥬르, 미국 5개 매장서 한국산 샤인머스캣 신메뉴

AI 핵심 요약beta
- 뚜레쥬르는 29일 미국 직영점 5곳서 샤인머스캣 메뉴를 선보였다.
- 샤인머스캣 케이크·크로아상·대니쉬 3종을 약 1개월간 판매했다.
- 요거트 크로아상과 바닐라 대니쉬는 첫날 5시간 만에 완판됐다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르가 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사(aT), 한국포도수출연합과 손잡고 미국 매장에서 한국산 신선 포도 '샤인머스캣'을 활용한 시즌 한정 메뉴를 선보였다.
판매는 지난달 29일(현지시각)부터 30일까지 약 1개월간 미국 동·서부 직영점 5곳(라하브라점, 세리토스점, 브레아점, 매디슨스퀘어파크점, 유니온점)에서 이뤄진다. 메뉴는 '샤인머스캣 파라다이스 케이크', '샤인머스캣 요거트 크로아상', '샤인머스캣 바닐라 대니쉬' 3종이다. 일정 금액 이상 구매 고객에게는 신선한 샤인머스캣 컵을 증정한다. 판매 첫날인 29일에는 매장 오픈 5시간 만에 요거트 크로아상과 바닐라 대니쉬의 준비 수량이 모두 팔렸다.
뚜레쥬르는 미국에서 약 210개 매장을 운영 중이다. 이 기반을 활용해 한국산 포도의 새로운 소비 접점을 마련한다는 구상이다. 이번 사업은 농식품부가 최근 발표한 '하반기 K-푸드+ 수출 성과 창출을 위한 BOOST 전략', '포도 수출 1억 달러 GRAPE 전략'과 연계해 추진됐다.
CJ푸드빌 관계자는 "앞으로도 정부 및 유관기관과의 협력을 바탕으로 기업과 농가가 함께 성장할 수 있는 상생 활동을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com