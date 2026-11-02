APS, 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약

AI 핵심 요약beta
- APS가 2일 주주가치 제고를 위해 10억원 규모 자사주를 취득했다
- 시장 변동성에 따른 주가 하락에 대응하고 인재 영입에도 활용할 계획이다
- APS는 누적 170억원 규모 주주환원을 목표로 자사주 취득·소각을 이어간다
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2024~2025년 200만주 소각…누적 270만주 주주환원 목표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = APS가 주주가치 제고와 우수 인재 영입을 위해 10억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 자사주 취득은 최근 시장 변동성 확대로 주가가 기업의 기초체력(펀더멘털) 대비 과도하게 하락했다는 회사 측 판단에 따른 것이다. APS는 자사주 매수를 통해 주가 안정을 도모하는 한편, 확보한 주식을 향후 핵심 인재 영입에도 활용해 중장기 기업가치를 높일 계획이다.
APS는 2024년 3월 중장기 주주환원 정책을 공시한 이후 자사주 취득과 소각을 추진해 왔다. 회사에 따르면 2024년 3월 50만주(약 41억원), 2025년 12월 150만주(약 109억원) 등 총 200만주의 자사주 소각을 확정·실행했다.
또한 2023년 8월부터 2025년 8월까지 세 차례에 걸쳐 총 100억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 이행했다.
APS는 이번 10억원 규모의 추가 취득을 포함해 누적 약 270만주, 금액으로는 약 170억원 규모의 주주환원을 실현한다는 목표다. 이를 위해 2024년 발표한 3개년 주주환원 정책에 따라 자사주 취득과 소각을 지속적으로 추진할 방침이다.
이와 함께 확보한 자사주를 우수 인재 영입에 활용해 사업 경쟁력을 강화한다는 계획이다. 회사는 단기적인 주가 안정뿐 아니라 핵심 인력 확보를 통한 중장기 성장 기반 마련에도 주력한다는 방침이다.
APS 관계자는 "최근 주가 하락 등 어려운 시장 환경 속에서도 주주 가치를 최우선으로 보호하고, 회사 성장에 대한 확고한 의지를 보여드리기 위해 이번 자사주 매수를 결정했다"고 말했다.
이어 "2024년에 발표한 3개년 주주환원 정책에 따라 앞으로도 꾸준한 자사주 취득과 소각을 실천해 나갈 것이며, 확보된 자사주를 기반으로 우수 인재를 적극 영입해 회사의 본원적 사업 경쟁력을 한층 강화해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com