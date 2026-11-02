미래에셋증권, 퇴직연금 가입 법인 담당자 대상 '퇴직연금스쿨' 개최

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 2일 퇴직연금 가입 법인 대상 교육을 개최했다고 밝혔다.
- 교육에는 201개 법인 인사·사무 담당자 250명이 참석했다.
- 제도 이해와 실무 절차, 적립금 운용 전략 등을 중심으로 교육했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 지난 10월 28~30일 퇴직연금 가입 법인의 실무 담당자를 대상으로 '퇴직연금스쿨'을 개최했다고 2일 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 이번 교육에는 201개 법인의 인사·사무 담당자 250명이 참석했다. 교육은 퇴직연금 제도에 대한 기본 이해와 실무 절차, 적립금 운용 등 현장에서 필요한 내용으로 구성됐다.
퇴직연금스쿨은 미래에셋증권이 2006년 국내 최초로 시작한 퇴직연금 전문 교육 프로그램이다. 해당 프로그램은 현장과의 소통을 핵심으로 삼고 있다. 법인 담당자들이 겪는 어려움을 교육 내용과 운영 방식에 반영해 실무에 실질적인 도움이 되도록 했다는 설명이다.
최근 정부가 모든 사업장의 퇴직급여 사외적립을 단계적으로 의무화하는 '퇴직연금 기능강화 방안'을 발표하면서 기업 담당자들의 관심도 높아지고 있다. 이번 교육은 제도 변화에 대한 이해를 높이고 기업들이 새로운 환경에 미리 대비할 수 있도록 실무 역량을 강화하는 데 초점을 맞췄다.
미래에셋증권 관계자는 "퇴직연금스쿨은 20년 넘게 법인 담당자들의 고민을 듣고 현장에서 필요한 해법을 함께 찾아온 프로그램"이라며 "퇴직연금 의무화를 앞두고 기업들의 관심과 고민이 커진 만큼 제도 도입부터 운영까지 실질적인 도움을 제공하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 법인 고객과의 신뢰를 바탕으로 퇴직연금 제도의 안정적인 정착과 발전에 기여하겠다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com