매크로 돌려 선매한 인기티켓 되팔아 22억 챙긴 일당 검거…최대 110배 웃돈

AI 핵심 요약beta
- 인천경찰청은 2일 매크로로 티켓을 사들여 되판 일당 24명을 입건했다
- 일당은 2022년부터 티켓 1만5500장을 되팔아 22억원을 챙겼다
- 경찰은 범죄수익 21억원을 동결하고 1억200만원도 추가 추징한다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유명 아이돌 콘서트와 프로야구 한국시리즈 경기 티켓을 매크로(자동· 반복 입력) 프로그램으로 대량 구매한 뒤 최대 110배 비싼 가격에 되팔아 22억원을 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천경찰청 사이버수사과는 업무방해와 공연법·국민체육진흥법 위반 혐의로 30대 남성 A씨 등 20∼60대 남녀 24명을 불구속 입건했다고 2일 밝혔다.
A씨 등은 지난 2022년부터 최근까지 국내 대형 티켓 예매사이트에서 유명 아이돌 콘서트와 프로야구 한국시리즈 경기 입장권 1만5500장을 구매한 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 통해 되팔아 22억원을 챙긴 혐의를 받고 있다.
이들은 컴퓨터 22대를 갖춘 사무실 등에서 매크로 프로그램과 타인 명의 계정을 이용해 인기 공연과 경기 티켓을 선매입한 것으로 조사됐다.
이들은 이를 SNS를 통해 구매자를 모집해 공연장이나 경기장 현장에서 티켓을 판매하거나 개별 배송하고 돈을 받은 것으로 파악됐다.
A씨 등은 정가 20만원인 공연 티켓을 34배인 672만원에 판매하는가 하면 정가 8만1000원인 프로야구 한국시리즈 티켓은 무려 110배인 893만원에 되판 것으로 드러났다.
경찰은 피의자들의 계좌와 판매 내역을 추적해 토지와 주식, 예금 등 범죄수익 21억원을 기소 전 추징보전 절차를 통해 동결했으며 이외 1억200만원에 대해서도 추가 동결 절차를 진행하고 있다.
경찰 관계자는 "매크로 프로그램을 이용한 입장권 대량 선점과 암표 매매는 공정한 소비 기회를 박탈하고 공연문화 질서를 교란하는 중대 범죄"라며 "이 같은 암표 매매에 대한 상시 단속 체계를 유지하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com