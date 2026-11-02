이형일 부총리, 스틸 주한미국대사 접견…한미 전략투자·통상 현안 논의

AI 핵심 요약beta
- 이형일 부총리와 스틸 대사가 2일 경제협력을 논의했다
- 양측은 전략투자와 통상 현안에 대해 의견을 교환했다
- 한미동맹 강화를 위해 경제협력을 확대하기로 공감했다
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양국 경제협력 확대 필요성에 공감대
주한미국대사관에 긴밀 소통 역할 당부
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국과 미국이 전략투자와 통상 현안을 논의하고 한미동맹 강화를 위한 경제협력 확대 필요성에 공감대를 형성했다.
재정경제부는 2일 이형일 부총리 겸 재경부 장관이 정부서울청사에서 미셸 박 스틸 주한미국대사를 접견하고, 한미 경제협력 발전 방향 등에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.
이 부총리는 스틸 대사의 부임을 축하하고 70년 넘게 발전해 온 한미동맹이 안보를 넘어 첨단산업·에너지·공급망 등 경제 분야로 심화되고 있다고 평가했다.
서울에서 태어나 한국과 미국을 모두 깊이 이해하는 스틸 대사가 양국 경제협력의 든든한 가교 역할을 해줄 것으로 기대한다고도 전했다.
양측은 한미 전략투자와 통상 등 현안에 대해서도 의견을 나눴다. 이 부총리는 양국 간 긴밀한 소통의 중요성을 강조하며 주한미국대사관의 적극적인 역할을 당부했다.
양측은 한미동맹을 지속 강화하기 위해 경제협력을 더욱 확대해야 한다는 점을 강조했다.
rang@newspim.com