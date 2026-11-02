SK스퀘어, 4.3조원 이상 주주환원 추진…출범 후 최대

AI 핵심 요약beta
- SK스퀘어는 2일 SK하이닉스 배당수입 4조3000억원 이상을 주주에게 환원했다
- 경상배당수입 환원 비율을 기존 30%에서 60% 이상으로 높였다
- 키옥시아 관련 특별배당수입은 100% 전액 주주에게 돌려줄 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = SK스퀘어가 SK하이닉스로부터 받을 배당수입 가운데 최소 4조3000억원 이상을 주주에게 환원한다. 2021년 출범 이후 최대 규모다. 기존 주주환원 정책보다 경상배당 환원 비율을 두 배로 높이고 특별배당 수입은 전액 주주에게 돌려준다는 계획이다.
SK스퀘어는 2일 2027년 주주환원 계획을 공시하고, SK하이닉스의 2026년 현금배당 재원이 30조원 이상으로 예상된다고 밝혔다. SK스퀘어가 보유한 SK하이닉스 지분을 고려하면 배당수입은 6조2000억원 이상에 이를 것으로 전망된다. 이 가운데 최소 4조3000억원 이상을 주주환원에 활용할 방침이다.
구체적으로 2028년까지 경상배당수입의 60% 이상을 주주에게 환원한다. 기존 2026~2028년 주주환원 정책인 '경상배당수입의 30% 이상과 투자성과의 일부'에서 경상배당 환원 비율을 두 배로 확대한 것이다. 여기에 SK하이닉스가 지난달 28일 발표한 키옥시아 관련 특별배당수입은 100% 전액 환원할 계획이다.
SK스퀘어는 올해 초 자본준비금 5조8900억원을 이익잉여금으로 전환해 주주환원을 위한 재무적 기반을 마련한 바 있다. 이번 주주환원 계획의 구체적인 규모와 방식 등 세부사항은 2026년 사업연도 재무제표가 확정된 이후 관련 절차를 거쳐 최종 결정될 예정이다.
SK스퀘어는 "이번 주주환원 계획 발표는 이사회의 확고한 주주가치 제고 의지 표명"이라며 "합리적 자본배분 원칙을 기반으로 신규 투자도 신중히 준비해 나가겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com