장덕현 삼성전기 사장 "AI 산업 이제 시작…대형 성장 기회 왔다"

AI 핵심 요약beta
- 장덕현 삼성전기 사장이 2일 창립기념식에서 AI 사업 실행력 강화를 주문했다
- 장 사장은 MLCC·패키지기판에 대형 성장 기회가 왔다고 강조했다
- 모든 임직원에게 AI 에이전트 활용을 통한 업무 혁신을 당부했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 장덕현 삼성전기 사장이 인공지능(AI) 산업의 성장에 따라 적층세라믹캐패시터(MLCC)와 반도체 패키지기판 등 주력 사업에 대형 성장 기회가 찾아왔다며 실행력 강화를 주문했다. 모든 임직원이 AI 에이전트를 활용해 업무 방식을 혁신해야 한다는 점도 강조했다.
삼성전기는 2일 수원사업장에서 창립 53주년 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 장 사장을 비롯한 경영진과 임직원들이 참석했으며, 세종·부산 등 국내외 사업장 임직원들도 사내 방송망을 통해 실시간으로 함께했다.
장 사장은 기념사에서 "현재 AI 산업은 이제 '1월 1일'에 불과하다"며 "AI 서버와 데이터센터의 확장에 따라 핵심 부품의 수요와 기술적 난도가 급증하고 있는 지금, MLCC와 패키지기판 등 우리의 주력 사업 전반에 걸쳐 유례없는 대형 성장 기회가 주어졌다"고 말했다. 이어 "삼성전기는 글로벌 파트너십, 독보적인 제품 포트폴리오, 검증된 생산능력을 모두 갖춘 만큼 이제 핵심은 실행(Execution)"이라며 개발과 생산, 품질 등 전 영역에서 성과를 만들어야 한다고 강조했다.
임직원의 AI 활용 확대도 당부했다. 장 사장은 "AI 기술은 인간이 일하는 방식을 근본적으로 재정의하고 있다"며 "모든 임직원이 각자의 전문화된 AI 에이전트를 통해 단순·반복 업무를 효율화해 보다 창의적이고 가치 있는 본질적 업무에 역량을 집중해 달라"고 말했다.
한편 이날 기념식에서는 장기근속상과 함께 '사내 AI 해커톤' 우수팀에 대한 시상도 진행됐다. 삼성전기는 임직원의 AI 역량 강화와 업무 혁신을 위해 해커톤을 개최했으며, 제조 공정 최적화와 업무 자동화 등 실무 적용 가치가 높은 과제를 발굴한 직원들을 포상했다.
mkyo@newspim.com