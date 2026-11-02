세종학교지원본부, 유치원 겨울방학 방과후 시간강사 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청학교지원본부가 2일 겨울방학 유치원 강사 96명을 모집했다
- 관내 23개 유치원 대상 강사 모집은 6일까지 진행된다
- 서류 합격자는 11일, 최종 합격자는 17일 발표된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청학교지원본부가 겨울방학 중 유치원 방과후과정의 안정적인 운영을 위해 시간강사 96명을 모집한다.
2일 학교지원본부에 따르면 이번 모집은 채용 지원을 신청한 관내 23개 유치원을 대상으로 진행한다.
학교지원본부는 채용공고와 지원서 접수, 면접심사 등 채용 절차 전반을 지원해 유치원의 행정업무 부담을 줄이고 방학 시작 전 필요한 인력을 확보할 계획이다.
희망자는 오는 6일까지 학교지원본부 홈페이지를 통해 온라인으로 신청하면 된다.
1차 서류 합격자는 11일 발표하며, 면접 일정도 함께 안내한다. 최종 합격자는 17일 발표할 예정이다.
1차 공고에서 모집 인원을 채우지 못한 유치원은 24~27일 2차 공고를 통해 추가 인력을 모집한다.
자세한 사항은 시교육청 홈페이지 고시·공고란을 확인하거나 학교행정지원팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.
이주희 본부장은 "방학 중 필요한 인력을 제때 확보하는 것은 유치원의 원활한 운영을 위한 중요한 준비 과정"이라며 "현장의 채용 수요에 맞춘 체계적인 지원으로 유치원이 교육활동에 집중할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com