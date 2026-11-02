우리투자증권, 증자 발판 IB 보폭 넓힌다

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권이 2일 대규모 IB 거래 수임으로 사업 확대를 밝혔다.
- 울산GPS·SK멀티유틸리티 인수금융 등 1조원을 주선했다.
- 신종자본증권 유동화 등 구조화금융으로 영역을 넓혔다.
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인수금융·기업금융 넘어 구조화금융까지 사업 영역 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리투자증권이 지난 5월 증자 이후 대규모 투자은행(IB) 거래를 잇달아 수임하며 기업금융과 구조화금융 사업을 확대하고 있다.
우리투자증권은 지난 6월 울산GPS 및 SK멀티유틸리티 인수금융 6000억원을 주선한 데 이어, 신재생에너지 기업 SK이터닉스의 사업 재편에 따른 자금 수요에 대응해 두 차례에 걸쳐 총 2800억원의 금융을 단독 주선했다고 2일 밝혔다.
에코프로 인도네시아 현지법인의 1200억원 규모 기업금융도 단독 주선했다. 최근에는 신종자본증권 유동화 등 구조화금융 분야로 거래 범위를 넓히고 있다.
지난 9월 에코프로의 1500억원 규모 신종자본증권 유동화를 단독 주관해 마무리했으며, 최근에는 오스템임플란트의 1200억원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 수임했다. 해당 거래는 이달 중 완료할 예정이다.
우리투자증권은 지난해 3월 본격적인 증권영업을 시작한 이후 IB를 주요 성장동력으로 삼고 기업금융과 구조화금융 분야의 사업을 확대해 왔다. 앞으로도 인공지능(AI), 이차전지 등 국가전략산업과 혁신기업을 대상으로 맞춤형 금융 서비스를 제공할 계획이다.
우리투자증권 관계자는 "기업의 전략과 상황에 맞는 최적의 금융구조를 설계하고 이를 성공적으로 실행해 내는 것이 IB의 핵심 역량"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com