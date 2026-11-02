[로펌이슈] 세종, 법무부 정책기획단장 출신 윤원기 전 부장검사 영입

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 세종이 2일 윤원기 전 부장검사를 변호사로 영입했다.
- 윤 변호사는 금융·증권범죄와 횡령·배임 등 기업형사 사건을 담당했다.
- 세종은 형사 입법·정책과 기업 형사리스크 대응 역량을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 법무부 정책기획단장과 형사법제과장 등을 역임한 윤원기 전 부장검사(사법연수원 34기)를 영입했다고 2일 밝혔다.
이번 영입은 최근 법무부 검찰과장과 형사기획과장을 지낸 임세진 전 서울고검 부장검사의 합류에 이은 것이다. 세종은 검찰과 법무부의 주요 보직을 거친 전문가들을 잇달아 영입하며 기업형사 사건과 형사 입법·정책 분야의 대응 역량을 강화하고 있다.
윤 변호사는 서울중앙지검을 시작으로 대전지검 서산지청 검사, 서울남부지검 금융조사부 수석검사, 광주지검 검사, 춘천지검 원주지청장, 수원고검 부장검사 등을 역임했다.
약 18년간 검사로 재직하면서 금융·증권 범죄와 무자본 인수합병(M&A) 등 자본시장 관련 사건을 비롯해 횡령·배임, 중대재해, 노동 분야 등 다양한 기업형사 사건을 담당했다.
법무부 형사법제과와 정책기획단, 인사정보관리단, 대검찰청 기획조정부 등에서도 근무하며 형사법령 제·개정과 유권해석, 제도 개선, 주요 정책 현안 대응 및 고위공직자 인사검증 업무 등을 수행했다.
특히 법무부 정책기획단장과 형사법제과장 재직 당시 국회 및 관계부처와 협업해 형사 입법·정책 관련 업무를 담당했다.
오종한 세종 대표변호사(사법연수원 18기)는 "최근 형사사법체계 개편으로 수사 환경과 형사 절차 전반에 변화가 예상되는 가운데 기업을 둘러싼 형사 리스크 역시 다양한 규제 영역과 맞물리며 복잡성이 한층 커지고 있다"고 말했다.
이어 "검찰에서 핵심 보직을 역임한 윤 변호사의 합류로 자본시장 조사 및 제재, 공정거래 형사대응, 중대재해와 인사·노무 관련 형사 이슈 등에 대한 대응 역량을 강화하는 한편, 형사법령·정책 변화에 따른 기업 자문 분야에서도 보다 정교하고 종합적인 법률서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com