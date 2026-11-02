롯데시네마, 2027 영화가 좋아 캘린더 출시…13일 정식 판매

AI 핵심 요약beta
- 롯데시네마가 2일 ‘2027 영화가 좋아 캘린더’를 선보였다
- 캘린더는 영화 일러스트를 담은 탁상·패브릭형으로 구성했다
- 1차 구매자에게 관람권 등 쿠폰팩을 한정 제공하고 13일 정식 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영화관 콘셉트 '시네마 와펜' 5종도 출시
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 롯데시네마가 디자인 스튜디오 '겨울엔 토스트가 좋아'와 협업한 '2027 영화가 좋아 캘린더'를 선보인다.
2일 롯데시네마에 따르면 이번 캘린더는 탁상 달력과 패브릭 연력 2종으로 구성됐다. 영화와 극장을 모티프로 한 일러스트를 활용했으며 두 제품 모두 팝콘과 음료를 포함한 콤보 상품으로도 판매한다.
탁상 달력에는 매월 영화와 극장을 주제로 한 삽화가 담겼다. 패브릭 연력에는 일러스트와 함께 취향에 따라 꾸밀 수 있는 데코레이션 와펜 3종이 포함됐다.
협업에 참여한 '겨울엔 토스트가 좋아'는 디자인 스튜디오로, 문구 페어 '인벤타리오 2026'의 메인 패스포트 디자인을 맡은 바 있다.
1차 판매분 구매 고객에게는 영화 관람권과 스위트샵 할인권 등으로 구성된 쿠폰팩을 한정 수량으로 제공한다. 준비된 수량이 소진되면 증정 행사는 종료된다.
레트로 영화관을 콘셉트로 한 '시네마 와펜' 굿즈 5종도 별도로 출시한다. 와펜은 달력을 비롯해 가방과 의류 등에 부착할 수 있다.
'2027 영화가 좋아 캘린더'는 지난달 30일부터 네이버 스마트스토어에서 예약 판매 중이며 오는 13일부터 전국 롯데시네마와 온라인에서 정식 판매한다.
taeyi427@newspim.com