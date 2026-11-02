삼성운용 美10년국채 ETF, 순자산 2000억 돌파

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美 국채 금리 5% 안팎…채권 투자 수요 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 미국 10년물 국채 금리가 연 5% 안팎에서 움직이면서 미국 중장기 국채에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로 자금이 유입되고 있다.

높은 금리 수준에서 이자수익을 확보하는 동시에 향후 금리 하락에 따른 채권 가격 상승을 기대하는 투자 수요가 반영된 것으로 풀이된다.

2일 삼성자산운용에 따르면 'KODEX 미국10년국채액티브(H)' ETF의 순자산은 2041억원으로 집계됐다. 순자산 2000억원을 넘어선 것이다.

[사진=삼성자산운용]

이 상품은 잔존만기 7~10년의 미국 국채 현물과 관련 ETF에 투자한다. 금리 변동에 따른 채권 가격의 민감도를 나타내는 듀레이션은 약 6.8년이다.

듀레이션을 기준으로 단순 계산하면 시장금리가 1%포인트 하락할 때 채권 가격은 약 6.8% 상승하는 효과를 기대할 수 있다. 반대로 금리가 같은 폭으로 오르면 가격이 약 6.8% 하락할 수 있다. 실제 수익률은 금리 변동 폭과 채권 구성, 이자수익 등에 따라 달라진다.

최근 미국 장기 국채 금리가 높은 수준을 유지하면서 중장기채에 대한 관심도 커지고 있다. 미국 10년물 국채 금리는 지난 9월 중순 5%를 넘어선 뒤 10월 초 5.3%대까지 상승했다.

미국 연방준비제도(Fed·연준)가 지난달 28일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 연 3.75~4.00%로 동결한 이후에도 10년물 국채 금리는 4.93% 수준을 기록했다.

기준금리와 장기 국채 금리는 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다. 장기 국채 금리에는 향후 물가와 성장률 전망, 국채 수급 등이 함께 반영되기 때문이다.

이에 따라 향후 기준금리 인하가 이뤄지더라도 장기 국채 금리의 하락 폭에 따라 ETF의 자본차익은 달라질 수 있다.

KODEX 미국10년국채액티브(H)는 매월 15일을 기준으로 분배금을 지급하는 월중 분배형 상품이다. 삼성자산운용은 연 4% 이상의 분배수익을 추구하는 상품으로 소개했다. 월말 분배형 ETF와 함께 활용하면 한 달에 두 차례 현금흐름을 확보할 수 있다.

환율 변동 위험을 줄이기 위한 환헤지 전략도 적용했다. 원·달러 환율 변화가 투자 성과에 미치는 영향을 낮춰 미국 국채의 이자수익과 가격 변동에 보다 집중할 수 있도록 설계했다.

연금계좌에서도 활용할 수 있다. 해당 상품은 채권형 ETF로 분류돼 개인연금뿐 아니라 확정기여형(DC) 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP) 계좌에서도 적립금의 100%까지 투자할 수 있다.

임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장(상무)은 "연 5% 수준의 미국 10년물 국채 금리 혜택을 선점하려는 투자자들의 자금이 꾸준히 유입되고 있다"며 "중장기 금리가 높아져 있는 현재의 시장 국면을 활용하려는 투자자들에게 가장 효율적이고 안정적인 투자 수단이 될 것"이라고 말했다.

plum@newspim.com