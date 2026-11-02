렉서스코리아, '2026 렉서스 마스터즈' 성료…배용준 연장 접전 끝 우승

AI 핵심 요약beta
- 배용준 선수가 1일 렉서스 마스터즈에서 연장전 우승을 차지했다
- 배용준은 최종 12언더파로 장유빈과 정재현을 꺾었다
- 이번 우승으로 KPGA 투어 통산 3승과 시즌 첫 승을 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 렉서스코리아가 주최한 한국프로골프협회(KPGA) 투어 '2026 렉서스 마스터즈'에서 배용준 선수가 연장 접전 끝에 우승을 차지했다.
렉서스코리아는 지난달 29일부터 1일까지 인천 영종도 클럽72 오션코스에서 열린 '2026 렉서스 마스터즈'를 마무리했다고 2일 밝혔다.
올해로 3회째를 맞은 대회에는 KPGA 투어 선수 102명이 출전했다. 총상금은 10억원, 우승 상금은 2억원이다.
배용준은 최종 합계 12언더파 272타를 기록한 뒤 장유빈, 정재현과의 2차 연장전에서 승리했다. 이번 우승으로 KPGA 투어 통산 3승과 올 시즌 첫 승을 달성했다.
이번 대회에서는 홀인원도 세 차례 나왔다. 안지민은 1라운드 9번 홀에서 홀인원을 기록해 렉서스 전기차 'ES 350e'를 받았다. 이상엽도 2라운드 8번 홀에서 홀인원에 성공해 하이브리드 SUV 'NX 350h'를 획득했다.
렉서스코리아는 대회 기간 전동화 차량 전시와 드라이빙 시뮬레이터, 골프 체험 프로그램 등을 운영했다. 선수와 관람객이 직접 교류하는 '하이파이브존'도 마련했다.
콘야마 마나부 렉서스코리아 사장은 "앞으로도 KPGA와 함께 국내 골프 문화 발전에 기여하고 선수와 팬, 고객이 함께 즐기는 골프 축제로 발전시키겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com