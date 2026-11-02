NHN, 한게임포커 길드전 점령 도시 16개로 확대

AI 핵심 요약beta
- NHN은 2일 한게임 4개 게임의 길드전을 개편했다
- 점령 도시를 16개로 늘리고 주간 보상을 3조 골드로 확대했다
- 길드 스킬과 추천 전장 도입으로 전략성과 편의성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 한게임포커와 한게임포커 클래식, 한게임 홀덤, 한게임 로우바둑이 등 4개 게임의 경쟁 콘텐츠 '길드전'을 개편했다.
길드전은 매주 도시 점령을 통해 길드 보상을 획득하는 콘텐츠다. 각 길드가 선택한 도시를 놓고 금·토·일 3일간 경쟁해 승리한 길드가 보상을 확보한다.
이번 개편의 가장 큰 변화는 점령 도시가 기존 8개에서 16개로 늘어난 것이다. 매주 제공되는 보상도 3조 골드(게임 머니)로 증가했다.
새로 추가된 '길드 스킬' 시스템은 길드원들이 출석과 게임 플레이로 쌓은 포인트를 12종의 스킬에 투자해 길드전 포인트를 더 많이 얻을 수 있게 한다. 매주 초기화되는 이 시스템은 길드의 전략에 따라 결과가 달라진다.
사용자 경험도 개선했다. 16개 도시를 랜드마크로 표현해 월드맵의 시각적 완성도를 높였고 길드전 진행 상황에 따라 지도의 시간대가 낮에서 밤으로 변하도록 구현했다. 점령 성공 시 폭죽 연출을 추가했다.
매주 선정되는 이벤트 대륙(유럽·아프리카, 아시아, 태평양·아메리카 중 1곳)의 도시 점령 축하금은 2배로 제공되며 보상 순위도 5위에서 10위로 확대된다.
참가 신청 기간에 각 길드는 전력에 맞는 도시 3곳을 도전·적정·안전 난이도로 추천받고 예상 순위를 확인한 후 원하는 전장에 참여할 수 있다.
origin@newspim.com