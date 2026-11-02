한투운용 美배당 ETF 순자산 1조 돌파…3년 수익률 57%

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용은 2일 ACE 미국배당다우존스 ETF 순자산이 1조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 해당 ETF는 연초 이후 개인 순매수액 1073억원과 최근 3년 수익률 57.33%를 기록했다.
- 미국 배당성장주 100곳에 투자하며 매월 분배금을 지급하는 월 분배형 상품이다.
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최근 1년 수익률 24.90%…월 분배 '강점'
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자신탁운용의 'ACE 미국배당다우존스 상장지수펀드(ETF)' 순자산이 1조원을 돌파했다. 미국 배당성장주에 투자하면서 매월 분배금을 받을 수 있는 상품으로 연초 이후 개인투자자 순매수액도 1000억원을 넘어섰다.
2일 한국투자신탁운용에 따르면 지난달 30일 종가 기준 ACE 미국배당다우존스 ETF의 순자산총액은 1조66억원으로 집계됐다. 연초 이후 누적 개인 순매수액은 1073억원을 기록했다.
개인투자자의 매수세도 꾸준하다. 지난 9월 이후 단 4거래일을 제외하고 순매수가 이어졌으며 최근 1년간 유입된 자금은 2320억원에 달했다.
운용 성과도 두드러졌다. ACE 미국배당다우존스 ETF의 최근 3년 수익률은 57.33%로 동일 기초지수를 추종하는 국내 패시브 ETF 가운데 가장 높았다. 최근 1년과 6개월 수익률은 각각 24.90%, 2.93%를 기록했다.
해당 ETF는 미국 대표 배당성장 ETF인 '슈왑 미국 배당주 ETF(SCHD)'와 동일한 '다우존스 미국 배당 100 가격수익지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index)'를 추종한다. 한국투자신탁운용이 2021년 10월 국내에 처음 선보인 한국판 SCHD 상품이다.
기초지수는 미국 상장기업 가운데 10년 이상 배당금을 지급하고 재무 건전성이 우수한 기업 100곳을 선별해 구성한다. 자기자본이익률(ROE)과 부채비율, 현금흐름 등 기업의 기초체력을 고려해 배당의 지속 가능성과 성장성을 함께 추구하는 방식이다.
매월 분배금을 지급하는 월 분배형 상품이라는 점도 특징이다. 투자자는 미국 배당성장주에 분산 투자하면서 정기적인 현금흐름을 확보할 수 있다.
운용 비용도 낮은 수준이다. ACE 미국배당다우존스 ETF의 연간 총보수는 0.01%로 미국 상장 SCHD의 총보수 0.06%와 비교하면 6분의 1 수준이다. 국내 증시에 상장된 만큼 별도의 외화 환전 절차 없이 원화로 거래할 수 있다는 점도 장점이다.
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "배당과 현금 흐름에 대한 투자 수요가 확대되면서 ROE, 부채비율, 현금흐름 등 재무지표를 바탕으로 10년 이상 꾸준히 배
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