제주서 '2026 자전거의 날' 기념행사…52㎞ 해안도로 라이딩

AI 핵심 요약beta
- 행안부와 제주도가 2일 2026 자전거의 날 행사를 개최한다고 밝혔다.
- 행사는 7일부터 이틀간 제주에서 자전거 대행진과 체험행사를 진행한다.
- 8일에는 52㎞ 비경쟁 라이딩과 어린이 프로그램을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 제주특별자치도가 자전거 이용 활성화와 탄소중립 실천을 위한 '2026 자전거의 날' 기념행사를 개최한다.
행안부는 오는 7일부터 8일까지 이틀간 제주 시민복지타운광장과 구좌체육공원 일원에서 '미래를 잇는 두 바퀴, 더 푸른 제주!'를 주제로 자전거의 날 기념행사를 공동 개최한다고 2일 밝혔다.
2009년부터 시작된 자전거의 날 행사는 친환경 교통수단인 자전거에 대한 관심을 높이고, 일상생활 속 자전거 이용을 활성화하기 위해 매년 열리고 있다.
행사 첫날인 7일에는 제주 시민복지타운광장에서 기념식이 열린다. 이어 참가자들이 행사장 주변 약 6㎞ 구간을 함께 달리는 '자전거 대행진'이 진행된다.
자전거 친환경 발전기를 활용한 에너지 전환 체험과 자전거 코스 주행 실습, 올바른 교통문화 정착을 위한 자전거 안전교육 등 다양한 프로그램도 마련된다.
자전거 점검 및 무료 수리 서비스를 비롯해 어린이 그림그리기 대회, 이색 자전거 놀이터, 자전거 안전모 꾸미기 등 가족 단위 방문객을 위한 체험행사도 운영된다.
둘째 날인 8일에는 제주 구좌체육공원에서 출발해 해맞이해안도로를 따라 성산읍 송난포구까지 왕복하는 약 52㎞ 구간의 '제주사이클링' 행사가 열린다.
이번 라이딩은 기록을 겨루는 경쟁 방식이 아닌 비경쟁 방식으로 진행된다. 참가자들은 월정리와 세화, 하도 등 제주의 해안 경관을 감상하며 자전거를 탈 수 있다.
같은 날 제주 시민복지타운광장에서는 어린이 교육용 자전거를 활용한 '키즈 바이크 챔피언십'과 사전 심사를 통과한 어린이들이 참여하는 '씽씽 자전거 동요제'가 열린다.
행사는 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 자세한 내용과 신청 방법은 공식 홈페이지 또는 행사 사무국을 통해 확인할 수 있다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "자전거는 일상 속 탄소중립 실천이자 국민 건강을 증진시키는 유용한 매개체"라며 "이번 행사를 통해 많은 국민이 자전거의 친환경적 가치를 체감하고 제주에서 가족과 함께 뜻깊은 추억을 만들기를 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com