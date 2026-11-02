A2O 라이트, 데뷔곡 '니온'으로 음악방송 8관왕

AI 핵심 요약beta
- A2O 라이트가 1일 ‘니온’으로 인기가요 2주 연속 1위를 했다
- A2O 라이트는 음악방송 8관왕과 멜론 18일 연속 1위를 기록했다
- A2O 라이트는 앙코르 무대에서 라이브와 아카펠라 실력을 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 걸그룹 A2O 라이트가 데뷔곡 '니온(NEON)'으로 음악방송 8관왕을 달성했다.
A2O 라이트는 지난 1일 방송된 SBS '인기가요'에서 데뷔 디지털 싱글 '니온'으로 2주 연속 1위를 차지했다.
이들은 전날인 10월 31일 MBC '쇼! 음악중심' 첫 1위를 차지한 데 이어, 이날 '인기가요'에서도 2주 연속 정상에 오르며 음악방송 8관왕을 달성했다.
특히 멤버 아이찡과 시리가 선보이는 인트로 페어 안무는 '니온'의 시그니처로 자리 잡은 데 이어, 음악방송마다 진화하는 퍼포먼스로 화제를 이어가고 있다.
1위 앙코르 무대에서는 멤버들의 라이브 실력이 더욱 돋보였다. 각자의 개성이 살아 있는 음색으로 자신의 파트를 여유롭게 소화한 데 이어, 아카펠라 화음까지 선보이며 탄탄한 보컬 역량과 팀워크를 함께 보여줬다.
A2O 라이트는 음원 차트에서도 롱런을 이어가고 있다. '니온'은 멜론 톱100에서 18일 연속 1위를 기록했다.
또한 미국 빌보드 양대 글로벌 차트 톱10에 동시 진입하고 일본 오리콘 주간 스트리밍 급상승 랭킹에서도 1위에 오르는 등 국내외 음원 차트 전반에서 강렬한 존재감을 드러냈다.
alice09@newspim.com