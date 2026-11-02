한국관광공사, 데이터로 K-의료관광의 성장 기회와 과제 짚는다

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 2일까지 제3회 관광 데이터 세미나 참가 신청을 받았다
- 세미나는 26일 K-의료관광과 데이터 활용 사례를 주제로 열린다
- 2027년 국내여행 수요와 소비 변화를 분석해 관광 트렌드를 제시한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 12일까지 '제3회 요즘, 한국관광 데이터 세미나' 참가 신청을 받는다.
11월 26일 코엑스 아셈볼룸에서 열리는 이번 세미나의 첫 번째 주제는 'K-의료관광'이다. 관광 빅데이터 종합 분석을 통해 도출한 외국인 의료관광객의 주요 특성과 이동·소비 행태를 살펴보고, 이를 바탕으로 추진한 공사의 의료관광 마케팅 성공 사례도 소개한다. 이어 의료관광 분야 전문가들이 참여하는 패널토의에서는 K-의료관광의 성장 기회와 당면 과제를 짚어보고, 의료관광 활성화를 위한 민관 협력 방안을 논의한다.
두 번째 세션에서는 '한국관광 데이터랩'을 활용해 우수한 성과를 창출한 관광기업의 사례를 공유한다. 또한, '한국관광 데이터랩'에 새롭게 추가된 데이터 세트와 확장된 서비스 기능도 선보인다.
마지막 세션에서는 '2027년 한국관광 트렌드 전망'을 주제로 발표가 진행된다. 관광 데이터 분석을 통해 변화하는 국내여행 수요와 소비자 행태를 살펴보고, 관광업계와 지자체가 주목해야 할 새로운 여행 트렌드를 핵심 키워드로 제시한다.
공사 김영미 관광AI혁신본부장은 "관광산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 데이터를 통해 시장의 변화를 정확히 이해하고, 이를 현장의 실질적인 성과로 연결하는 것이 중요하다"라며, "이번 세미나가 K-의료관광의 새로운 성장 기회를 모색하고, 관광 빅데이터 활용 경험과 미래 관광시장에 대한 통찰을 공유하는 자리가 되기를 기대한다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com