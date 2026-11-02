[美 중간선거] 격전지 미시간서 민주당 균열...경선패배자가 공화당 공개 지지

AI 핵심 요약beta
- 1일 헤일리 스티븐스 의원이 공화당 마이크 로저스 후보를 지지했다.
- 스티븐스 의원은 이스라엘 정책을 둘러싼 민주당 내 갈등을 비판했다.
- 민주당은 충격에 빠졌고 미시간 상원 방어에 비상이 걸렸다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 중간선거를 불과 이틀 앞두고 상원 다수당 향방을 가를 핵심 격전지인 미시간주에서 민주당 내부 갈등이 극에 달하며 지난 8월 당내 경선에서 패배했던 헤일리 스티븐스 연방 하원의원이 상대 당인 공화당 후보 지지를 공개 선언해 논란이다.
1일(현지시간) CNN 등에 따르면 이날 민주당 소속 중도 성향의 헤일리 스티븐스 하원의원은 지난 8월 미시간주 상원 경선에서 자신을 꺾었던 진보 성향의 최종 후보 압둘 엘사예드 대신, 상대인 공화당 마이크 로저스 후보를 지지한다고 공식 발표했다.
당초 두 사람은 이날 디트로이트의 한 교회 예배에 함께 참석해 당내 단합을 과시할 예정이었으나, 스티븐스 의원이 일정을 철회하고 공화당 로저스 후보와 동행해 예배에 참석한 뒤 차량 안에서 지지 선언 영상을 공개했다.
스티븐스 의원은 영상에서 "나는 압둘의 선거 캠프에 어울리지 않다"며 "지금 상원의 양심이 필요한 시점이고, 미시간 주에서 중요한 순간"이라고 밝혔다.
이번 파문의 결정적 계기는 대(對)이스라엘 정책을 둘러싼 민주당 내 이념적 균열이었다. 최근 엘사예드 후보를 지지하는 좌파 정치활동위원회(PAC)가 미국의 대이스라엘 군사 지원 때문에 미시간의 식료품 가격이 급등했다는 취지의 광고를 집행하자, 유대계 지역구를 둔 스티븐스 의원이 이를 "반유대주의적 공격"이라며 강하게 비판했다.
전날 엘사예드 후보가 '내가 제작한 광고가 아니며 내용에도 동의하지 않는다'고 해명하며 스티븐스 의원에게 선거 행사 참석 자제를 요청하자, 스티븐스 의원은 '단순한 해명은 규탄이 아니다. 미시간의 모든 문제에 이스라엘을 끌어들이지 말라'고 날을 세우며 공화당 후보 지지라는 전격적인 파격을 단행한 것이다.
선거를 코앞에 두고 터진 이례적인 '내분 선언'에 민주당은 충격에 휩싸였다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "스티븐스 의원의 비열한 배신"이라며 격분했고, 중도좌파 싱크탱크인 미국진보센터의 니라 탄덴 회장은 "(공화당 후보) 로저스와 함께하는 것은 스티븐스가 평생을 바쳐 싸워온 모든 것에 대한 배신이자, 그를 믿었던 모든 지지자들에 대한 배신이기도 하다"란 글을 올렸다.
반면 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에 "와! 이것은 엄청나다! 스티븐스의 용기에 박수를 보낸다"며 "미시간의 흑인 및 유대인 사회에서 그녀가 받는 존경심은 압도적"이라고 칭찬했으며, 아이오와주 유세 도중에는 "그녀를 공화당으로 영입하고 싶다"고 러브콜을 보냈다.
현재 상원 다수당 탈환을 위해 4석을 추가로 확보해야 하는 민주당에 있어, 미시간주는 반드시 지켜내야 하는 텃밭이자 핵심 방어선이다. 그러나 선거 이틀 전 파국으로 치달은 내부 갈등으로 인해 미시간주 상원 방어전선에 비상이 걸렸다는 평가가 나온다.
wonjc6@newspim.com