김우빈·서은수·차빈·한시현, 야구 향한 서로 다른 시선…'기프트' 4인 4색 성장 서사

AI 핵심 요약beta
- tvN은 2일 김우빈·서은수·차빈·한시현의 캐릭터 포스터를 공개했다
- 네 인물은 노력과 재능 등 서로 다른 야구관을 드러냈다
- 드라마 ‘기프트’는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 토일드라마 '기프트'가 김우빈, 서은수, 차빈, 한시현의 각기 다른 야구관을 공개하며 기대감을 높였다.
오는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 재능과 노력 사이에서 답을 찾아가는 성장 스포츠 드라마로, 카카오웹툰에서 인기리에 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.
이 가운데 '기프트' 측은 2일 정민용(김우빈), 윤서진(서은수), 허승일(차빈), 차태훈(한시현)의 캐릭터 포스터 4종을 공개했다. '던질 수 있는 용기'를 콘셉트로 한 이번 포스터는 야구공을 통해 네 인물이 지닌 서로 다른 야구관과 태도를 보여준다.
특히 결과와 과정을 바라보는 서로 다른 시선이 네 인물의 관계에 궁금증을 더한다. 먼저 정민용은 야구 모자를 눌러쓴 채 여유로운 눈빛으로 정면을 응시한다. "이제 안 믿거든. 노력이니 낭만이니 그딴 헛소리"라는 냉소적인 대사는 노력과 낭만을 믿지 않게 된 그의 사연에 대한 궁금증을 자아낸다. 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻은 정민용이 덕천고 야구부와 만나 어떤 변화를 맞이할지 기대를 모은다.
윤서진은 야구공을 내민 채 단단한 눈빛으로 정면을 바라본다. "팀을 지키는 건 마음이야"라는 대사에서 승리만큼이나 팀원들의 마음을 중요하게 여기는 그의 신념이 고스란히 드러난다. 덕천고 야구부를 지키려는 야구부장 윤서진이 보여줄 활약에도 이목이 쏠린다.
그런가 하면 노력으로 한계를 넘으려는 허승일과 타고난 재능을 지닌 차태훈의 대비도 눈길을 끈다. 허승일은 글러브를 든 채 진지한 눈빛으로 앞을 바라보며 "더 노력할 겁니다. 노력해서 되게 만들면 되니까요"라는 대사로 한계를 넘어 성장하려는 굳은 의지를 드러낸다.
↓반면 차태훈은 야구에 대해 아는 것이 거의 없는 초보임에도 처음 던지는 공부터 오랫동안 훈련해 온 덕천고 선수들보다 월등한 실력을 보여주는 타고난 천재. "그냥 이렇게 휙 던지면 되는 거예요?"라는 대사와 장난기 어린 미소는 그의 천진한 매력을 더한다. 특히 학창 시절 야구선수로 활동했던 차빈과 한시현이 각기 다른 개성을 지닌 두 인물을 어떻게 그려낼지 관심이 모인다.
한편, tvN 새 토일드라마 '기프트'는 12월 5일 밤 9시 10분 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com