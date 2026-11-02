82메이저, 11월 미주투어 돌입…글로벌 팬 만난다

AI 핵심 요약beta
- 82메이저는 2일 미국 전역 미주투어 개최 계획을 밝혔다
- 82메이저는 17일부터 12월 19일까지 미국 공연을 진행한다
- 올랜도·뉴욕 등 주요 공연이 매진되며 현지 인기를 입증했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 미주투어를 통해 글로벌 팬들과 만난다.
2일 소속사 그레이트엠엔터테인먼트에 따르면 82메이저는 오는 17일부터 12월 19일까지 '82클럽 : 아웃 오브 컨트롤 투어 인 더 유나이티드 스테이츠(82CLUB : out of control TOUR in the United States)'를 진행한다.
이번 투어에서 82메이저는 미국 전역을 아우르는 공연 일정을 통해 현지 팬들과 만난다. 특히 올랜도, 뉴욕, 캔자스시티, 댈러스 등 주요 지역 공연이 매진을 기록하며 뜨거운 현지 인기를 입증했다.
아시아 팬들과의 만남도 예정돼 있다. 82메이저는 8일 대만 타이베이 클래퍼 스튜디오, 1월 10일과 11일 일본 시부야 스트림 홀에서 '82클럽 : 아웃 오브 컨트롤'을 개최하고 글로벌 활동 범위를 넓힌다.
앞서 82메이저는 지난달 24일과 25일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 여섯 번째 단독 콘서트 '82클럽 : 아웃 오브 컨트롤'을 열고 팬들과 호흡했다. 해당 공연은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록하며 탄탄한 관객 동원력을 입증한 바 있다.
이처럼 82메이저는 서울 공연 성료에 이어 일본과 대만, 미국으로 이어지는 투어 일정을 소화하며 '공연형 아이돌'다운 거침없는 상승세를 이어갈 예정이다.
82메이저는 오늘(2일) 일본 도쿄 에비스 더 가든 룸에서 총 2회에 걸쳐 '2026 82메이저 두 번째 팬미팅 인 재팬 82 오피스 : 베케이션(2026 82MAJOR 2nd FANMEETING in JAPAN 82 Office : Vacation)'을 개최한다.
alice09@newspim.com